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Мировой налоговой системе приготовили реформу

09 июля 2021, 17:15  •  41 • Политика
Министры финансов и главы центробанков стран "Большой двадцатки" решили поддержать соглашение 130 стран о проведении большой международной налоговой реформы. Она предусматривает введение налога на доходы крупных корпораций в размере 15 %.
По данным агентства Reuters, окончательный вариант документа, предусматривающего введение нового налога для крупных корпораций, без изменений будет опубликован 10 июля. Об этом стало известно по итогам саммита министров финансов и глав центробанков стран G20 в Риме. Инициатива предусматривает введение налога на деятельность крупных корпораций в размере 15 % от их доходов.
Также известно, что представители финансовых систем "Большой двадцатки" призвали присоединиться к налоговой реформе все те страны, которые игнорировали эту инициативу.
Известно, что кроме налоговой реформы, главы финансовых систем стран "Большой двадцатки" договорились как можно скорее взять пандемию коронавируса под контроль. Тем не менее финансовой помощи системе распределения вакцин от COVID-19 COVAX оказано не будет.

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