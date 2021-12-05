В своём еженедельном обзоре Сергей Латышев рассказывает о главных событиях последних дней. В том числе, кандидат исторических наук показал, как мировое правительство выходит из тени под предлогом ковида.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на открытии спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, призвал заключить обязывающее международное соглашение и учредить наднациональный орган для борьбы с нынешней и будущими пандемиями. Так, под предлогом ковида с подачи подручного глобалистов и члена считающегося в его родной Эфиопии террористическим "Народного фронта освобождения Тыграя" легализуется на базе ВОЗ мировое правительство.

В этой связи закономерно возникает и ещё один очень важный вопрос: "Неужели и Россия участвует?"

Да, вы не ослышались, отмечает обозреватель Царьграда, кандидат исторических наук Сергей Латышев:

Взяв человечество за горло вызванными ковидом страхом и нуждой, глобалисты под предлогом смертельной опасности, в обход гражданских прав и свобод намерены легализовать на базе ВОЗ своё мировое правительство. И раньше было понятно, что оно найдёт повод однажды выйти из тени. Таким поводом и стала пандемия, которая, как нас уверяют, пришла надолго и будет косить людей пачками, если мир не объединится вокруг Всемирной организации здравоохранения - по факту частной лавочки Билла Гейтса, её крупнейшего спонсора, Джорджа Сороса и Рокфеллеров - в противостоянии этой угрозе.

В Женеве, собственно, и обсуждается, как конкретно это будет происходить. Речь идёт об учреждении "межправительственного органа", которому будет поручено подготовить и согласовать "конвенцию", "соглашение" или "другой международный инструмент" ВОЗ для предупреждения "пандемий", обеспечения готовности к ним и принятия мер реагирования. Промежуточный доклад планируется подготовить к ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2023 года. Окончательный результат работы должен быть представлен на рассмотрение в мае 2024 года.

Больше тезисов - в расширенной публикации "Первого русского".