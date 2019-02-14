Мировая война XXI века: Кто начнёт первым?

Последние международные политические события дают всё больше поводов для возникновения пожара новой мировой войны. Об этом говорят на Западе, в России, в Китае и Европе. Военные эксперты строят предположения и пытаются оценить военный потенциал разных стран. Почему мировая война становится всё ближе, и кто начнёт её первым?

Автор:

Кучер Егор

О перспективах новой мировой войны говорят ещё с момента окончания Второй мировой, когда началось «холодное противостояние» Запада и СССР или НАТО и стран Варшавского договора. Оно переросло в Карибский кризис, а затем — в соперничество США уже с современной Россией.

Мы бесконечно слышим обвинения в том, что Россия — это угроза всему миру, хотя на самом деле США имеют в виду лишь мир собственный. Но большая проблема в том, что Вашингтон и его союзники пытаются создать на основе этой угрозы аксиому для постановки её во главу угла в международной политике.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уже ставят под сомнение договор о ядерном разоружении — СНВ-3. Всё это заставляет военных и экспертов по всему миру рассуждать о новых сценариях начала мировой войны.

Американцы должны быть первыми?

В Азии и Европе сегодня понимают, что Россию невозможно обвинить во всех смертных грехах. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже заявляла, что выход США из ДРСМД — это опасный прецедент. Другие европейские лидеры поддержали позицию Вашингтона во многом по инерции, из-за союзнической зависимости от США. Азия также не едина во мнении об ответственности Москвы за что-либо. Особенно если учесть, что в реальности никакой ответственности России или casus belli не существует.

Тем не менее первый сценарий масштабной войны основывается именно на инициативе США. Этот базовый посыл хорошо виден в словах ряда американских высокопоставленных военных, представителей истеблишмента, политиков. Они твердят о бесконечной «российской угрозе», во имя борьбы с которой НАТО упорно движется на Восток. Но почему же первыми должны стать именно американцы?

Фото: www.globallookpress.com

США и страны НАТО усердно накапливают силы на границе с Россией. При определённом накоплении этих сил США рано или поздно станут той стороной, которая не выдержит и начнёт открытые боевые действия, ведь натовских солдат становится всё больше и больше.

В этом совсем нет логики: открытое боестолкновение способно очень быстро привести к нажатию на ядерную кнопку. Это значит, что ни одна из сторон не достигнет своих стратегических целей, зато точно получит удар, который приведёт, как любят говорить натовские генералы, к «неприемлемому урону».

Тем не менее достаточно просто посмотреть на риторику генералов, чтобы понять, что первый сценарий вполне возможен. Вот что сказал в начале февраля глава военно-морских операций ВМС США, адмирал Джон Ричардсон.

«США должны думать не только об ответных действиях или ответном ударе. Мы должны думать о том, как мы можем ударить первыми в нескольких регионах. Я думаю, было бы прекрасно заставить русских и других наших противников отвечать на наш первых ход. Есть определённое преимущество в том, чтобы время от времени играть белыми фигурами на шахматной доске», — приводит слова адмирала Business Insider.

О чём говорит Ричардсон? Очень просто: американские корабли должны реагировать на «агрессивные полёты» российских истребителей. Адмирал вспомнил, как несколько раз самолёты ВКС России имитировали атаку на корабли НАТО в Чёрном море и на Балтике.

Джон Ричардсон. Фото: www.globallookpress.com

Таким образом, именно американцы имеют все шансы рано или поздно стать стороной, которая первой нажмёт на «спусковой крючок» мировой войны.

Агрессоры — КНДР и Иран

Американские военные шишки полагают, что ядерную угрозу Америке и всему миру несут Иран и Северная Корея. Сценарий, при котором первыми расчехлят свои пушки северокорейцы и иранцы, на самом деле маловероятен. Однако риск такого начала мировой и ядерной войны высок из-за того, что Запад может ответить ударом на любой выпад Тегерана или Пхеньяна.

Центр международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета в начале года опубликовал доклад, в котором оценил степень ядерной угрозы КНДР.

Как рассказал в интервью агентству Reuters один из авторов доклада, бывший директор американской оружейной лаборатории в Нью-Мексико Зигфрид Хеккер, анализ спутниковых снимков показал, что в Северной Корее производство ядерного топлива продолжалось в 2018 году. С мая КНДР могла произвести 5-8 кг оружейного плутония, считает Хеккер.

«Они продолжили производство плутония и высокообогащённого урана. Их потенциал также зависит от оружейных средств: проектирования ракет, их сборки, успешных испытаний, разработки иных средств доставки», — сказал специалист.

При этом КНДР не дотягивается своими ракетами до США, однако может нанести удар по Японии или Южной Корее. Учитывая, что никакого окончательного соглашения с Западом у неё нет, разработка оружия в КНДР продолжается, считает эксперт.

Поэтому совершенно неважно, угрожает ли КНДР США. Важно, что Вашингтон видит в этом угрозу, имеет военные базы в Японии и Южной Корее и готовится «ответить на агрессию». Трамп заявляет, что ему почти удалось «поладить» с Ким Чен Ыном, однако в реальности это совершенно не так.

Другое дело — Иран. Исламская республика согласилась поставить свои ядерные объекты под контроль МАГАТЭ, однако Трамп заявил, что это «плохая сделка», и разрушил её. Теперь в отношении Тегерана действуют новые санкции. США также поддерживают Израиль — злейшего врага Ирана — и препятствуют иранским силам в Сирии. Это новый повод к войне, которая способна начаться на Ближнем Востоке, и куда постепенно могут быть втянуты новые державы, начиная с самих США.

Фото: www.globallookpress.com

Милитаризм Ирана, впрочем, не отрицает и глава республики Хасан Роухани. 11 февраля в Иране прошёл большой праздник — 40-летие Исламской революции. Как сообщает The Wall Street Journal, выступая перед народом в центре Тегерана, Роухани заявил:

«Мы не просили и не будем просить у кого-либо разрешения на разработку различных типов ракет. Иран продолжит идти по пути военной мощи».

Поэтому ещё один сценарий: Иран открывает огонь по своим противникам на Ближнем Востоке, а затем попадает под ответ США и других стран. Отметим, что Тегеран едва ли осмелится сделать нечто подобное. Зная это, Вашингтон продолжает грозить Ирану и подталкивать его санкциями к агрессии.

Китай и Россия

Сценарий мировой войны, при котором её развяжут Россия или Китай, представить гораздо сложнее. Россия делает для сохранения мира гораздо больше, чем кто-либо ещё. В то время как США создавали новые террористические группировки на Ближнем Востоке, Россия с ними боролась. «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) в Сирии было повержено только после подключения ВКС России к борьбе с террористами.

Фото: www.globallookpress.com

Вместе с тем Россия и Китай — ядерные державы. Это как минимум означает раздражитель для США. А если вспомнить всю американскую риторику в 2018 году, санкции против России, торговую войну Вашингтона с Пекином, то вероятность конфликта исключать нельзя. Однако стоит напомнить, что Россия и Китай выступают одним фронтом в СБ ООН и блокируют откровенно воинственные инициативы Вашингтона.

В США ежедневно выходит множество публикаций о «российской агрессии». И можно сказать, что в информационном поле война уже идёт полным ходом. Американцы между тем делают ставку не на открытое противостояние России — это было бы самоубийством. США ослабляют Россию, чтобы затем в решающий момент отдать команды своим военным, а Россия не смогла бы на это ответить ядерным оружием.

Этой цели служат медленный и планомерный подрыв безопасности нашей страны, региональные конфликты, наконец, создание системы ПРО США в космосе к 2020 году. Эти факторы не способны сделать из России агрессора, а вот ослабить, к сожалению, могут.

Поэтому когда мы говорим о сценариях новой мировой войны и перспективах ядерной войны, следует понимать, что противостояние уже началось. Оно идёт исподтишка, но это не значит, что Россия не защищается. Поэтому атака со стороны США и Европы, стран НАТО является сегодня наибольшей и уже реализуемой угрозой. Агрессия Ирана и КНДР маловероятна, но возможна в случае серьёзных провокаций. Россия и Китай же обладают всеми необходимыми силами, но не проводят политику, которая позволяла бы записать их в агрессоры.