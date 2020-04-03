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Мировая война с коронавирусом
03 апреля 2020, 16:35 • 62 • Война
США готовятся выставить Китаю счёт примерно в 20 трлн. долларов в американском суде за якобы имевшее место сокрытие первичной информации о коронавирусной инфекции нового типа. Очевидно, присудят: это обычная практика западных демократий по отношению к недодемократическим странам.
Разборки на высшем уровне
Пекин всё отрицает и говорит, в свою очередь, что «нулевым пациентом» с коронавирусом в Ухане была продавщица креветок, которая подцепила его от американского солдата, купившего у неё креветок. И намекает на внештатную ситуацию в американской военной биологической лаборатории «Форт Детрик» в штате Северная Каролина, после которой в близлежащей округе люди стали болеть пневмонией.
Госсекретарь Майк Помпео назвал подобные заявления «бредом сумасшедшего» и, естественно, попыткой дискредитации американской демократии.
Известный американо-британский эксперт и демократ Фиона Хилл пошла дальше и объявила, что не только Китай, но и Россия хотят возложить ответственность за коронавирус на США и поэтому ищут «американский след». Москва никаких заявлений по этому поводу вообще не делала, Фиона делает их сама за Москву.
Дело о 20 триллионах
Как в таком контексте назвать готовящийся триллионный иск США к Китаю? США просто поднимают ставки в игре, переворачивают как уже решённое дело о вине Китая в сокрытии информации об эпидемии, чтобы перейти к дискурсу о репарациях за ущерб с Китая. Опираясь на своё превосходство в мировых СМИ и долларовою гегемонию.
Вообще, это накатанный западный сценарий, по нему прокатилось первое дело «хайли-лайкли» об «отравлении Скрипалей», потом дело о крушении малайзийского «Боинга», потом «сговора Путина и Трампа», «вмешательства России в американские выборы». Назначают виновного и идут дальше. Готовится очередное дело «хайли-лайкли», потому что расследовать эту эпидемию в ограниченные сроки невозможно, и только американский суд может совершить такой подвиг с помощью «хайли-лайкли».
Однако рискнут ли США на деле начать грабить китайскую собственность в мире? Если начнут, это вызовет ответные меры со стороны Китая, их так или иначе поддержит Россия: Фиона Хилл здесь не оставляет выбора Москве. И на выходе можно вполне получить мировой конфликт.
Получится ли разорить Китай?
Пока же Вашингтон решает тактическую задачу: уйти от вопроса о происхождении вируса, возложив ответственность за «естественное происхождение коронавируса» на Китай, и попробовать начать торг за «возмещение убытков» от пандемии. Цель очевидная — разорить, насколько это получится, Китай, и убрать этого конкурента с мировой дороги.
Обама, помнится, «разрывал в клочья» российскую экономику, Трамп пытается проделать то ж самое с китайской, засудив Китай в американском суде. Это так по-американски. Вопрос: чем ответит на это Китай?
Китаю остаётся только развивать тему происхождения коронавируса нового типа в американской лаборатории «Форт Детрик». Требовать прозрачности и открытости в отношении аварии в этой лаборатории, как это требуют всегда американцы. Неплохо также узнать, зачем по всему миру «натыкано» столько американских биолабораторий? Так выразил свою озабоченность по этому поводу наш МИД.
Вмешательство коронавируса в американские выборы
Гуманитарные поставки в США медицинских принадлежностей и оборудования из России и Китая, правда, за деньги, несколько смягчают возникшую напряжённость между ведущими мировыми державами. Важно, что президент Дональд Трамп согласился принять эту помощь.
Однако, как это ему аукнется, ещё непонятно. Не Трамп единый определяет политику США: Конгресс и спецслужбы действуют независимо от американского президента. Президентская гонка с коронавирусными осложнениями чревата непредсказуемым итогом.
Виктор Каменев
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