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Мировая власть ускользает из рук Запада – Лавров

17 августа 2021, 16:20  •  69 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Америка и Европа продолжают терять свои позиции
После развала Советского Союза вся основная мощь и власть сконцентрировалась в руках западных правителей. Несколько десятилетий они фактически правили целым миром. Однако, ничто не вечно под Луной – сейчас коллективный Запад постепенно теряет свою гегемонию. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров.
Руководитель главного внешнеполитического ведомства России указал на серьезные перемены, которые происходят на международной арене. Все отчетливее понятно, что глобальное господство западных держав серьезно подорвано. Однако привыкших к власти руководителей мировых процессов такое положение дел явно не устраивает. Именно этим высокопоставленный дипломат объясняет порой довольно резкие движения западных верховодцев.
Разумеется, им совсем не хочется терять бразды правления миром. На этом фоне западные государства пытаются предпринять все возможное для того, чтобы сохранить за собой лидерство. Потеря первых позиций весьма "болезненна" для Запада, отметил Лавров.
В такой ситуации очевидно, что Америка и Европа продолжат осуществлять "резкие телодвижения" в попытке отстоять свое господство. Так что другим государствам стоит быть готовыми к новым выкрутасам со стороны объединенного Запада.
Кстати, недавно Лавров весьма резко высказался о нападках на Россию со стороны Украины, которая всеми силами старается стать частью Европы. Так называемую "Крымскую платформу" наш министр назвал "очередным шабашем".

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