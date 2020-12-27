Мировая элита подготовила план уничтожения России: Михеев расшифровал "трескотню о прорыве"

В эфире программы "Михеев. Итоги" на телеканале Царьград политолог Сергей Михеев в конце декабря говорил о главных итогах года. Безусловно, не обошлось без беседы о пандемии коронавируса, на фоне которой нам подкинули известный план мировой элиты о "великой перезагрузке". Этим летом на фоне пандемии коронавируса Клаус Шваб и Тьерри Маллере представили обществу книгу "COVID-19: Великая перезагрузка". По этому случаю была презентация в рамках экономического форума в Давосе. Новый мир станет лучше, уверяли авторы. Но что на самом деле стоит за "великой перезагрузкой"?

Сергей Михеев доступным языком объяснил происходящее:

"Глобальные изменения мировая элита пропихивает под шумок о новой промышленной революции или о чём-то таком, что буквально превратит нашу жизнь в голливудский фильм фантастический. Хотя я думаю, что это, вполне вероятно, будет фильм ужасов. Если вчитаться в то, что пишет тот же самый Шваб, то мы увидим простую вещь: за всей этой трескотнёй о новом технологическом прорыве видится главная мысль о том, что государства должны отмирать, а миром будут править транснациональные корпорации".

Первыми по плану должны умереть государства, отстаивающие собственный суверенитет. Безусловно, среди таких и Россия. Мировая элита нацелена на глобализацию в самом широком понимании слова, где места границам не будет. А вместе с границами пропадут и наши собственные интересы - корпорациям не хочется заботиться о нас, у них своя цель, завязанная на прибыли.

"Фактически речь идёт о том, что миром должна управлять какая-то сетевая структура. И здесь национальный суверенитет, национальные традиции и особенности должны исчезнуть. А вместе с ними и государственная юрисдикция. А чтобы прикрыть происходящее, нам рассказывают сказки о том, как замечательно будет жить под управлением, например, искусственного интеллекта", - пояснил Михеев.