Миротворцы в Нагорном Карабахе заставили Захарову изменить планы

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Дипломат передумала разговаривать с "заплывшими жиром" аналитиками

Российские миротворцы, прибывшие в Нагорный Карабах, напомнили представителю МИД РФ Марии Захаровой о том, на что следует тратить время и силы, а какие эмоции лучше игнорировать.

По признанию дипломата, ей хотелось многое высказать российским и зарубежным "диванным аналитикам", привыкшим, расположившись с комфортом, рассуждать о том, как следует "любить родину". Но потом она увидела фотографии миротворцев, которые не словами, а делом способствуют установлению мира в Нагорном Карабахе, и сразу желание общаться с "заплывшими буржуазным жирком деятелями" у нее пропало.

"Потому что есть эмоции посильнее и слова поважнее",

– написала Захарова в "Фейсбук" во вторник, 17 ноября. Она пожелала российским военнослужащим успеха в их благородной миссии.

Ранее Минобороны РФ опубликовало фото– и видеоматериалы, демонстрирующие переброску инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады РФ из Ульяновска в Нагорный Карабах. В ведомстве уточнили, что саперы займутся не только обследованием и разминированием местности, но и обеспечат безопасность дорог и очистку воды. В работе будут задействованы служебные собаки.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении боевых действий. Контролировать мир в регионе поручено российским миротворцам. Сообщалось, что в Карабах направлена элита спецназа РФ.