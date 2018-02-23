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Миротворцы по Прайсу: в конгрессе США потребовали от России «вывести войска» из Приднестровья

23 февраля 2018, 19:09  •  324 • В мире
Члены палаты представителей США Дэвид Прайс и Пит Олсон направили в конгресс резолюцию с призывом к России вывести миротворческий контингент из Приднестровья. Кроме того, в Вашингтоне оценили «борьбу» Кишинёва с «российской пропагандой». Внесение резолюции в конгресс совпало с визитом в США Майи Санду, которая была конкурентом Игоря Додона на выборах президента Молдавии. Временно отстранённый молдавский лидер в разговоре с RT назвал резолюцию пиар-ходом своих оппонентов, отметив, что приднестровский вопрос нужно решать за столом переговоров, а не в Соединённых Штатах.
 
Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры РИА Новости © Сергей Кузнецов
 

В конгрессе США потребовали от России вывести войска из Приднестровья и предоставить республике особый статус в составе Молдавии. Об этом говорится в документе комитета по иностранным делам палаты представителей.

Конгрессмены указали, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать проведение «демократических реформ» на территории республики, взаимодействуя с гражданским обществом и правительством, которое находится в оппозиции действующему президенту Игорю Додону. 

В палате представителей считают необходимым и дальше оказывать поддержку молдавскому правительству в вопросе «демократизации страны», например, по линии Агентства США по международному развитию (USAID).

«Призываем президента, государственного секретаря и администратора Агентства США по международному развитию активизировать партнёрскую деятельность Соединённых Штатов с правительством, частным сектором и гражданским обществом Молдовы и сосредоточить американскую помощь на поддержке реформ, направленных на усовершенствование судебной системы, развитие демократических институтов, повышение прозрачности и открытости системы государственного управления, поддержку местных независимых СМИ и формирование открытой информационной среды», — говорится в тексте резолюции.

В конгрессе обещают содействовать проведению честных и прозрачных выборов. Напомним, что в 2018 году должны состояться выборы в парламент республики. Также, согласно резолюции, в Вашингтоне положительно восприняли «борьбу с пропагандой» и выступают в поддержку дальнейшей борьбы с «кампаниями по дезинформации» населения в Восточной Европе.

Напомним, что с 12 февраля 2018 года в Молдове вступил в силу закон, который запрещает транслировать в стране российские информационные и новостные программы. Закон был подписан председателем парламента Молдавии Андрианом Канду в обход согласия действующего президента Игоря Додона, который дважды отклонил антироссийские поправки.

  • Президент Молдавии Игорь Додон
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

Миротворцы и запреты

Очевидным нарушителем в глазах конгресса выступает Россия, которая сохраняет миротворческий контингент на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В связи с этим американские конгрессмены требуют от России «вывести свои войска» с территории ПМР, мотивируя это международными обязательствами Москвы. Согласно резолюции, региону Приднестровье должен быть предоставлен особый статус в составе Молдавии.

В конгрессе считают, что Россия якобы оказывает давление на Молдавию, так как в 2013 году ввела запрет на импорт молдавского вина, а в 2014-м запретила ввоз мяса. Однако эти ограничения стали вынужденной мерой из-за несоответствия молдавских товаров нормам Роспотребнадзора, и в настоящее время они частично сняты.

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Незадолго до публикации документа конгресса лидер молдавской проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду посетила Вашингтон. Санду боролась за кресло президента Молдавии в 2016 году, но уступила на выборах действующему президенту Игорю Додону.

По сообщениям молдавских СМИ, визит лидера PAS был организован Международным республиканским институтом (IRI), Национальным фондом демократии (NED) и Национальным демократическим институтом и прошёл с 14 по 16 февраля 2018 года.

В столице США Майя Санду встретилась с целым рядом официальных лиц, в том числе — с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк, с главой USAID по вопросам Европы и Евразии Броком Биерманом, с экс-госсекретарём Мадлен Олбрайт, с главой NED Карлом Гершманом. Кроме того, она пообщалась с сенатором США Кристофером Мерфи, конгрессменом Дэвидом Прайсом, автором резолюции, а также с советниками сенаторов Джона Маккейна, Бена Кардина и Рона Джонсона.

По сообщениям СМИ, во время встреч Санду рассказала о нападках на демократию, права человека и СМИ в Молдавии, также обсуждался вопрос Приднестровья и «российской пропаганды».

Отвечая на вопрос RT по поводу цели визита Майи Санду в Вашингтон, временно отстранённый от выполнения обязанностей молдавский президент Игорь Додон отметил, что ряд молдавских политиков едут в США за поддержкой.

«Последнее время много политиков, рейтинг которых «обанкротился» в Молдове за последние восемь лет и которые были у власти все эти восемь-девять лет и довели страну до нищеты, едут за поддержкой в Вашингтон в надежде, что это им поможет во время парламентских выборов. Это им не поможет», — подчеркнул Додон.

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По его мнению, резолюция палаты представителей — не что иное, как пиар-ход молдавской Демократической партии.

«Я думаю, что это пиар-ход, его запустила Демократическая партия, которая сейчас временно у власти в Молдове, через своих лоббистов в конгрессе США. Ничем конкретным, кроме пиар-хода, это не закончится. Такие вопросы решаются не заокеанскими декларациями. Вопросы приднестровского конфликта решаются здесь, на месте. Нужно садиться за стол переговоров и решать вместе с посредниками в формате «5+2», а не просить помощи за океаном», — считает президент Молдавии.

  • Майя Санду
  • AFP
  • © DANIEL MIHAILESCU

«Конфликт может вылиться в гражданскую войну»

Нынешнее правительство Молдавии, в котором сейчас преобладают представители проевропейских сил, не раз пыталось дискредитировать президента Додона, который заявил о стратегическом развороте страны в отношении России, сохраняя при этом независимость и молдавский суверенитет. Такой точки зрения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«То, что сейчас делают США, по большом счёту говорит о том, что Вашингтон абсолютно откровенно пытается вмешаться во внутренние дела Молдавии. При этом вмешательство происходит с помощью таких коммуникационных каналов, как представители так называемой оппозиции, которая на самом деле таковой не является», — пояснил RT эксперт.

По его мнению, Молдавия является ещё одной удобной «точкой входа» для заокеанских партнёров, а встреча Санду с представителями американского истеблишмента говорит о том, что Вашингтон всеми силами будет поддерживать «демократические силы» в Молдавии.

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«Понятно, что при каких-либо агрессивных действиях и провокациях, тем более военных, приднестровский конфликт может вылиться в очередную гражданскую войну, стать точкой нестабильности», — продолжает эксперт.

Реальных оснований для вывода российских войск из Приднестровья даже с точки зрения международного права нет, подчеркнул политолог.

«Россия и её миротворческий контингент находятся на территории ПМР на абсолютно законных основаниях, и единственной инстанцией, которая так или иначе может повлиять на решение России о выводе, является резолюция Совета Безопасности ООН. В условиях, когда наша страна обладает там правом вето, никакие другие инстанции не могут повлиять на исполнение своего рода священного долга России», — заключил Данюк. 

Такой же точки зрения придерживается и руководство ПМР в лице президента Вадима Красносельского. Ранее в ответ на требование Молдавии вывести войска он заявлял, что вывод миротворцев спровоцирует начало войны в Приднестровье.

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