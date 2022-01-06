Миротворцы ОДКБ отправились в Казахстан

Совет коллективной безопасности ОДКБ ответил согласием на просьбу Казахстана о помощи.

В ОДКБ сообщили, что миротворческая миссия организации была направлена в Казахстан после поступившего обращения от властей страны.

Ранее стало известно, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью по линии ОДКБ. По его словам, это обращение было своевременным. Совет коллективной безопасности ОДКБ ответил согласием на эту просьбу.