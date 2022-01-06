|
Миротворцы ОДКБ отправились в Казахстан
06 января 2022, 10:40 • 242 • Политика
Совет коллективной безопасности ОДКБ ответил согласием на просьбу Казахстана о помощи.
В ОДКБ сообщили, что миротворческая миссия организации была направлена в Казахстан после поступившего обращения от властей страны.
Ранее стало известно, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью по линии ОДКБ. По его словам, это обращение было своевременным. Совет коллективной безопасности ОДКБ ответил согласием на эту просьбу.
Подпишитесь на нас
242
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 января 2022, 03:50
|
01 января 2022, 12:50
|
05 января 2022, 02:35
|
02 января 2022, 21:30
|
04 января 2022, 22:30
|
05 января 2022, 13:40
|
31 декабря 2021, 21:40