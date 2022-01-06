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Миротворцы ОДКБ отправились в Казахстан

06 января 2022, 10:40  •  242 • Политика
Совет коллективной безопасности ОДКБ ответил согласием на просьбу Казахстана о помощи.
В ОДКБ сообщили, что миротворческая миссия организации была направлена в Казахстан после поступившего обращения от властей страны.
Ранее стало известно, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью по линии ОДКБ. По его словам, это обращение было своевременным. Совет коллективной безопасности ОДКБ ответил согласием на эту просьбу.

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