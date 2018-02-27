|
Миротворцев в Донбасс может отправить Португалия
27 февраля 2018, 14:24 • 72 • Политика
В Португалии будут готовы рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН в случае, если в Совете Безопасности ООН примут соответствующую резолюцию.
Португалия готова рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН. Положительное решение примут, если в Совете Безопасности ООН одобрят соответствующую резолюцию.
Прогноз дал министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.
Дипломат говорит, что сначала договоренностей должны достигнуть все участники переговорного процесса. Если в ООН придут к выводу, что миротворцы способствуют урегулированию, примут положительное решение.
Министр добавил, что у Португалии есть опыт участия в миротворческих миссиях, в том числе в Европе, сообщают РИА Новости со ссылкой на спикера.
Подпишитесь на нас
72
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
25 февраля 2018, 03:54
|
21 февраля 2018, 12:09
|
26 февраля 2018, 09:09
|
25 февраля 2018, 16:54
|
21 февраля 2018, 08:54
|
26 февраля 2018, 18:54
|
22 февраля 2018, 23:54