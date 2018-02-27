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Миротворцев в Донбасс может отправить Португалия

27 февраля 2018, 14:24  •  72 • Политика
В Португалии будут готовы рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН в случае, если в Совете Безопасности ООН примут соответствующую резолюцию.
Португалия готова рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН. Положительное решение примут, если в Совете Безопасности ООН одобрят соответствующую резолюцию.
Прогноз дал министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.
Дипломат говорит, что сначала договоренностей должны достигнуть все участники переговорного процесса. Если в ООН придут к выводу, что миротворцы способствуют урегулированию, примут положительное решение.
- Португалия будет готова положительно и оперативно ответить на такой запрос, - говорит Аугушту Сантуш Силва.
Министр добавил, что у Португалии есть опыт участия в миротворческих миссиях, в том числе в Европе, сообщают РИА Новости со ссылкой на спикера.

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