Миротворцем в карабахском конфликте станет Белоруссия? Генерал-лейтенант дал намёк

Белоруссия потенциально может стать одной из стран-миротворцев в карабахском конфликте. Такое мнение высказал статс-секретарь - заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

Он отметил, что нынешний конфликт в Карабахе готовился порядка 30 лет. Армения и Азербайджан искали посредников и договаривались со сторонами, которые им сейчас помогают. В этой связи ввод миротворцев в регион пока невозможен, так как сейчас это попросту опасно.

"Все конфликты решаются силовым способом, а когда будут видны результаты наступлений, то будет приниматься решение, кто пойдёт на уступки", - приводит Nation News слова эксперта.

Николай Стаськов считает, что миротворцы ООН или ОБСЕ смогут войти в Карабах только тогда, когда Ереван и Баку договорятся между собой о каких-то уступках. Эксперт добавил, что одной из потенциальных стран-миротворцев может стать Белоруссия, однако вопрос о её участии в миротворческой миссии требует единого решения, на что нужно время.