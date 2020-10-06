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Миротворцем в карабахском конфликте станет Белоруссия? Генерал-лейтенант дал намёк
06 октября 2020, 07:00 • 56 • Политика
Белоруссию включили в список потенциальных стран-миротворцев в Карабахе. Генерал-лейтенант Николай Стаськов не исключил участия Минска в разрешении конфликта.
Белоруссия потенциально может стать одной из стран-миротворцев в карабахском конфликте. Такое мнение высказал статс-секретарь - заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.
Он отметил, что нынешний конфликт в Карабахе готовился порядка 30 лет. Армения и Азербайджан искали посредников и договаривались со сторонами, которые им сейчас помогают. В этой связи ввод миротворцев в регион пока невозможен, так как сейчас это попросту опасно.
Николай Стаськов считает, что миротворцы ООН или ОБСЕ смогут войти в Карабах только тогда, когда Ереван и Баку договорятся между собой о каких-то уступках. Эксперт добавил, что одной из потенциальных стран-миротворцев может стать Белоруссия, однако вопрос о её участии в миротворческой миссии требует единого решения, на что нужно время.
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