Миротворец Путин. Будущий лауреат Нобелевской премии мира? • 15 • Аналитика Проект «ЗЗ». Весной 2020 года армия США перебросит в Европу тысячи своих солдат. Новые учения покажут Кремлю: Запад всё ещё полон сил. Пока американцы бряцают оружием, в России говорят о мире. Больше того, есть предположения, что президента Путина хотят номинировать на Нобелевскую премию мира. По мнению Сергея Маркова, генсека Российско-турецкого форума общественности, лучшего кандидата на престижную премию сегодня нет.









Америка спасёт Европу от русских. За свой счёт

Сценарий грядущих учений 2020 г. в Европе явно выстроен на русской угрозе.



«Операция» может начаться со сбоев в электронных банковских операциях и фальшивых сообщений «о насилии в отношении русских меньшинств», увлечённо повествует берлинский политический корреспондент Петер Карстенс в немецком издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ). Организованные демонстрации привели бы затем к уличным столкновениям, вооруженные «добровольцы в причудливой форме» поспешили бы через границу — затем, чтобы встать на защиту женщин и детей. Наконец, вдоль этой границы случилось бы нечто вроде «военного марша». Подобные сценарии «волнуют Эстонию, Латвию и Литву». И они «требуют ответа от Европы». «И от США», — заключает журналист.



Готова ли Америка защитить Европу от атаки в чрезвычайной ситуации? Журналист напоминает о Дональде Трампе, упрекавшем Германию в недостаточном вкладе в дело НАТО, а затем переходит к оценке силы стран Прибалтики. По его мнению, военные Эстонии, Латвии и Литвы в одиночку, то есть без помощи извне, смогли бы обороняться не больше двух дней. Поэтому надеяться им можно лишь на НАТО, считает Петер Карстенс.



Помня об украинских событиях 2014 года, НАТО усиливает свою мощь в Европе. В республиках Балтии размещены три батальона под командованием британцев, канадцев и немцев. Воздушные просторы бороздят самолёты НАТО. «Агрессор» (имеются в виду русские силы) должен осознавать: при нападении на отдельные части НАТО ему придётся столкнуться со всей мощью альянса.



Правда, это успокаивает при одном условии: если указанная помощь и вправду придёт, и придёт быстро.



Как утверждает генерал Кристофер Каволи (командующий американской армией в Европе), настало время для нового масштабного шага. Весной 2020 года армия США собирается перебросить в Восточную Европу свыше двадцати тысяч своих солдат. За последние 25 лет ничего подобного в Европе не было. Манёвры «Defender-2020» станут крупнейшими за четверть века учениями с переброской войск. Совместно с уже размещёнными здесь вооружёнными силами и солдатами из десятка союзных государств на восточный фланг НАТО прибудут тридцать семь тысяч участников учений, тридцать три тысячи танков, единиц бронетехники, грузовиков и контейнеров. Нет, платят за всё это не европейцы. Как сообщается в материале, американское финансирование переброски войск одобряет Конгресс США.



Пока американцы и европейцы тренируются в войне, русские размышляют о мире.



За мир во всём мире. Нобелевка для Путина?

Есть предположения, что президента России Владимира Путина намереваются выдвигать на Нобелевскую премию мира. По мнению Сергея Маркова, генсека Российско-турецкого форума, лучшего кандидата на престижную премию сегодня просто нет.







Анна Немцова в материале для «Daily Beast», озаглавленном «A Nobel Peace Prize for Vladimir Putin? That’s the Talk in Moscow» (ясно и без перевода), пишет, что людям, живущим за пределами России, за плёнкой того «огромного пузыря восхищения, что раздувается вокруг президента Владимира Путина», трудно поверить в «историю» о Путине и Нобелевской премии мира. Однако в России, отмечает автор, по всей видимости, идёт движение за номинацию Путина на Нобелевскую премию мира.



Немцова красочно представляет, как такое выдвижение («досье на бывшего сотрудника КГБ») могло бы выглядеть «со стороны». Войдёт ли в список «мир могил, навязанный гражданским лицам во время второй чеченской войны в начале президентства Путина?» Или номинация будет строиться на «поддержке квазигосударств, отделённых от Республики Грузия?» Или сюда отнесут «аннексию Крыма и разжигание сепаратистской войны на Украине, которая продолжается и по сей день?» Или, возможно, продолжает журналистка, речь пойдёт о победе в Сирии, где Путин «является решительным сторонником диктатуры Асада, которая убила сотни тысяч человек, в то время как половина населения страны превратилась во внутренних перемещённых лиц и изгнанников?»





Таково мнение журналистки. Но вот другое мнение.



Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков, близкий к Кремлю, сказал «The Daily Beast», что лучшего кандидата на престижную награду, нежели Путин, нет.



«Большинство российских государственных чиновников находит, что президент Путин заслуживает Нобелевской премии мира за спасение мира от ядерной войны во время кризиса на Украине в 2014 году — за сдержанность и невведение российских войск в города Харьков, Днепропетровск, города, населённые русскими людьми, — сообщил Марков и добавил: — Конечно, Путину следует дать премию за решение турецко-курдского конфликта, угрожавшего унести тысячи жизней».



«Забудьте о попытках президента США Дональда Трампа получить кредит доверия на соглашение о прекращении огня с Анкарой», — ехидничает Немцова. — Сторонники Путина в Москве считают, что только Путину удалось найти решение и договориться о сделке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который предотвратил турецко-курдское кровопролитие».



Далее она цитирует Алексея Венедиктова, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Высокопоставленные источники сообщили ему, что сделка Путина по Сирии была подобна «новому соглашению в Кэмп-Дэвиде». Таким образом, Венедиктов ставит эти достижения в один ряд с соглашением 1978 года, заключённым при посредничестве президента Джимми Картера и положившим конец войне между Израилем и Египтом.



Российский лидер, полагает Немцова, стремится получить Нобелевскую премию уже «много лет». С тех пор, как журнал «Тайм» назвал Путина «Человеком года» в 2007 году, идеологи Кремля считают, что Запад признаёт Путина выдающимся миротворцем.



Наибольшее достижение Путина на этот счёт, вероятно, произошло в 2013 году, продолжает автор, когда американский президент Обама обдумывал возможность нанесения крупных военных ударов по режиму Башара Асада, («ответный удар за использование химического оружия»), а Путин выступил с мирным планом. Первым делом «он убедил Асада признать, что у него есть химический арсенал, чего тот никогда раньше не делал», рассказывает Немцова. Затем Асад согласился на инспекцию США. По всем данным, подавляющее большинство ужасного оружия было уничтожено. В то время «это казалось предотвращением крупной войны и, следовательно, дорогой к миру». Поэтому, пишет далее Немцова, в начале 2014 года российская правозащитная группа «Международная академия духовного единства и сотрудничества народов» выдвинула Путина на премию.



Однако между номинациями в начале года и награждением в конце года проходит довольно много времени. Журналистка снова пишет о «захвате» Крыма, его «аннексии» и вводе его в состав России. Далее последовала «поддержка сепаратистским повстанцев на востоке Украины». Число погибших, пишет автор, скоро достигло тысяч человек; сотни тысяч людей оказались вынужденными переселенцами.



Нобелевский комитет вручил премию 2014 года Кайлашу Сатьярти и Малале Юсуфзай.



Что касается курдов в Сирии, то Немцова цитирует пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, который на днях заявил, что в течение последних нескольких лет США были ближайшим союзником курдов и в конце концов бросили их и фактически предали. «Конечно, Соединённые Штаты выглядят глупыми и коварными, — вставляет свои пять копеек журналистка. — Но некоторые аналитики полагают, что России рановато злорадствовать». Где найти 64% обновления российской армии?



К примеру, Дэвид Аарон Миллер из Фонда Карнеги за международный мир говорит, что нельзя переоценивать достижения России. Москва стоит теперь у руля разрушенной страны, и на восстановление её «уйдут годы и миллиарды». Режим-изгой в Сирии будет и впредь «отталкивать большинство суннитского населения». Помимо этого, русские «скованы ответственностью» в углах сирийско-турецко-курдского треугольника. Вдобавок маячит и израильско-иранский конфликт.



Таня Локшина (Tania Lokshin), замдиректора директора по Европе и Центральной Азии в организации «Human Rights Watch», пошла ещё дальше, в своём комментарии для издания заявив, что сама идея вручения Путину Нобелевской премии мира нелепа, ведь за годы «грязной войны в Сирии» российские военные «нарушали международное право, применяя запрещённое оружие, бомбя больницы и клиники».



«Однако мечта всё ещё жива, возрождённая соглашением о выводе курдов из района близ турецкой границы», — пишет Немцова. В доказательство «живой мечты» она приводит сообщение российского сайта riafan.ru, где говорится, что иностранцы предлагают наградить Путина Нобелевской премией за мир в Сирии».



Такое сообщение, заметим в заключение, действительно существует. Вот ссылка. Впрочем, в заметке речь идёт всего лишь о нескольких читателях из Интернета. Читателях с британской пропиской. Откуда взялись эти читатели, совершенно непонятно. Издание сообщает о них так: «Иностранные пользователи Сети».



Что касается «официального» выдвижения, то о таковом этот же сайт писал в прошлом году. В мае 2018 г. глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на открытии выставки «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк» заявил, что общественные и политические организации России планируют запустить сбор подписей на выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. По словам Шаманова, Путин олицетворяет международное движение «Бессмертный полк», цель которого — сохранение памяти о героях-освободителях, победивших фашистскую армию. Весной 2020 года армия США перебросит в Европу тысячи своих солдат. Новые учения покажут Кремлю: Запад всё ещё полон сил. Пока американцы бряцают оружием, в России говорят о мире. Больше того, есть предположения, что президента Путина хотят номинировать на Нобелевскую премию мира. По мнению Сергея Маркова, генсека Российско-турецкого форума общественности, лучшего кандидата на престижную премию сегодня нет.Сценарий грядущих учений 2020 г. в Европе явно выстроен на русской угрозе.«Операция» может начаться со сбоев в электронных банковских операциях и фальшивых сообщений «о насилии в отношении русских меньшинств», увлечённо повествует берлинский политический корреспондент Петер Карстенс в немецком издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ). Организованные демонстрации привели бы затем к уличным столкновениям, вооруженные «добровольцы в причудливой форме» поспешили бы через границу — затем, чтобы встать на защиту женщин и детей. Наконец, вдоль этой границы случилось бы нечто вроде «военного марша». Подобные сценарии «волнуют Эстонию, Латвию и Литву». И они «требуют ответа от Европы». «И от США», — заключает журналист.Готова ли Америка защитить Европу от атаки в чрезвычайной ситуации? Журналист напоминает о Дональде Трампе, упрекавшем Германию в недостаточном вкладе в дело НАТО, а затем переходит к оценке силы стран Прибалтики. По его мнению, военные Эстонии, Латвии и Литвы в одиночку, то есть без помощи извне, смогли бы обороняться не больше двух дней. Поэтому надеяться им можно лишь на НАТО, считает Петер Карстенс.Помня об украинских событиях 2014 года, НАТО усиливает свою мощь в Европе. В республиках Балтии размещены три батальона под командованием британцев, канадцев и немцев. Воздушные просторы бороздят самолёты НАТО. «Агрессор» (имеются в виду русские силы) должен осознавать: при нападении на отдельные части НАТО ему придётся столкнуться со всей мощью альянса.Правда, это успокаивает при одном условии: если указанная помощь и вправду придёт, и придёт быстро.Как утверждает генерал Кристофер Каволи (командующий американской армией в Европе), настало время для нового масштабного шага. Весной 2020 года армия США собирается перебросить в Восточную Европу свыше двадцати тысяч своих солдат. За последние 25 лет ничего подобного в Европе не было. Манёвры «Defender-2020» станут крупнейшими за четверть века учениями с переброской войск. Совместно с уже размещёнными здесь вооружёнными силами и солдатами из десятка союзных государств на восточный фланг НАТО прибудут тридцать семь тысяч участников учений, тридцать три тысячи танков, единиц бронетехники, грузовиков и контейнеров. Нет, платят за всё это не европейцы. Как сообщается в материале, американское финансирование переброски войск одобряет Конгресс США.Пока американцы и европейцы тренируются в войне, русские размышляют о мире.Есть предположения, что президента России Владимира Путина намереваются выдвигать на Нобелевскую премию мира. По мнению Сергея Маркова, генсека Российско-турецкого форума, лучшего кандидата на престижную премию сегодня просто нет.Анна Немцова в материале для «Daily Beast», озаглавленном «A Nobel Peace Prize for Vladimir Putin? That’s the Talk in Moscow» (ясно и без перевода), пишет, что людям, живущим за пределами России, за плёнкой того «огромного пузыря восхищения, что раздувается вокруг президента Владимира Путина», трудно поверить в «историю» о Путине и Нобелевской премии мира. Однако в России, отмечает автор, по всей видимости, идёт движение за номинацию Путина на Нобелевскую премию мира.Немцова красочно представляет, как такое выдвижение («досье на бывшего сотрудника КГБ») могло бы выглядеть «со стороны». Войдёт ли в список «мир могил, навязанный гражданским лицам во время второй чеченской войны в начале президентства Путина?» Или номинация будет строиться на «поддержке квазигосударств, отделённых от Республики Грузия?» Или сюда отнесут «аннексию Крыма и разжигание сепаратистской войны на Украине, которая продолжается и по сей день?» Или, возможно, продолжает журналистка, речь пойдёт о победе в Сирии, где Путин «является решительным сторонником диктатуры Асада, которая убила сотни тысяч человек, в то время как половина населения страны превратилась во внутренних перемещённых лиц и изгнанников?»Таково мнение журналистки. Но вот другое мнение.Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков, близкий к Кремлю, сказал «The Daily Beast», что лучшего кандидата на престижную награду, нежели Путин, нет.«Большинство российских государственных чиновников находит, что президент Путин заслуживает Нобелевской премии мира за спасение мира от ядерной войны во время кризиса на Украине в 2014 году — за сдержанность и невведение российских войск в города Харьков, Днепропетровск, города, населённые русскими людьми, — сообщил Марков и добавил: — Конечно, Путину следует дать премию за решение турецко-курдского конфликта, угрожавшего унести тысячи жизней».«Забудьте о попытках президента США Дональда Трампа получить кредит доверия на соглашение о прекращении огня с Анкарой», — ехидничает Немцова. — Сторонники Путина в Москве считают, что только Путину удалось найти решение и договориться о сделке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который предотвратил турецко-курдское кровопролитие».Далее она цитирует Алексея Венедиктова, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Высокопоставленные источники сообщили ему, что сделка Путина по Сирии была подобна «новому соглашению в Кэмп-Дэвиде». Таким образом, Венедиктов ставит эти достижения в один ряд с соглашением 1978 года, заключённым при посредничестве президента Джимми Картера и положившим конец войне между Израилем и Египтом.Российский лидер, полагает Немцова, стремится получить Нобелевскую премию уже «много лет». С тех пор, как журнал «Тайм» назвал Путина «Человеком года» в 2007 году, идеологи Кремля считают, что Запад признаёт Путина выдающимся миротворцем.Наибольшее достижение Путина на этот счёт, вероятно, произошло в 2013 году, продолжает автор, когда американский президент Обама обдумывал возможность нанесения крупных военных ударов по режиму Башара Асада, («ответный удар за использование химического оружия»), а Путин выступил с мирным планом. Первым делом «он убедил Асада признать, что у него есть химический арсенал, чего тот никогда раньше не делал», рассказывает Немцова. Затем Асад согласился на инспекцию США. По всем данным, подавляющее большинство ужасного оружия было уничтожено. В то время «это казалось предотвращением крупной войны и, следовательно, дорогой к миру». Поэтому, пишет далее Немцова, в начале 2014 года российская правозащитная группа «Международная академия духовного единства и сотрудничества народов» выдвинула Путина на премию.Однако между номинациями в начале года и награждением в конце года проходит довольно много времени. Журналистка снова пишет о «захвате» Крыма, его «аннексии» и вводе его в состав России. Далее последовала «поддержка сепаратистским повстанцев на востоке Украины». Число погибших, пишет автор, скоро достигло тысяч человек; сотни тысяч людей оказались вынужденными переселенцами.Нобелевский комитет вручил премию 2014 года Кайлашу Сатьярти и Малале Юсуфзай.Что касается курдов в Сирии, то Немцова цитирует пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, который на днях заявил, что в течение последних нескольких лет США были ближайшим союзником курдов и в конце концов бросили их и фактически предали. «Конечно, Соединённые Штаты выглядят глупыми и коварными, — вставляет свои пять копеек журналистка. — Но некоторые аналитики полагают, что России рановато злорадствовать».К примеру, Дэвид Аарон Миллер из Фонда Карнеги за международный мир говорит, что нельзя переоценивать достижения России. Москва стоит теперь у руля разрушенной страны, и на восстановление её «уйдут годы и миллиарды». Режим-изгой в Сирии будет и впредь «отталкивать большинство суннитского населения». Помимо этого, русские «скованы ответственностью» в углах сирийско-турецко-курдского треугольника. Вдобавок маячит и израильско-иранский конфликт.Таня Локшина (Tania Lokshin), замдиректора директора по Европе и Центральной Азии в организации «Human Rights Watch», пошла ещё дальше, в своём комментарии для издания заявив, что сама идея вручения Путину Нобелевской премии мира нелепа, ведь за годы «грязной войны в Сирии» российские военные «нарушали международное право, применяя запрещённое оружие, бомбя больницы и клиники».«Однако мечта всё ещё жива, возрождённая соглашением о выводе курдов из района близ турецкой границы», — пишет Немцова. В доказательство «живой мечты» она приводит сообщение российского сайта riafan.ru, где говорится, что иностранцы предлагают наградить Путина Нобелевской премией за мир в Сирии».Такое сообщение, заметим в заключение, действительно существует. Вот ссылка. Впрочем, в заметке речь идёт всего лишь о нескольких читателях из Интернета. Читателях с британской пропиской. Откуда взялись эти читатели, совершенно непонятно. Издание сообщает о них так: «Иностранные пользователи Сети».Что касается «официального» выдвижения, то о таковом этот же сайт писал в прошлом году. В мае 2018 г. глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на открытии выставки «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк» заявил, что общественные и политические организации России планируют запустить сбор подписей на выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. По словам Шаманова, Путин олицетворяет международное движение «Бессмертный полк», цель которого — сохранение памяти о героях-освободителях, победивших фашистскую армию. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





15 Источник Похожие новости Будут ли боевые роботы есть людей? Укрепить доверие бизнеса к правоохранителям! Поручено Медведевым Оказаться за дверью Ставка на жадность Что делать авианосцам и УДК перед лицом гиперзвуковой угрозы? В игре не только «Томагавки». Неразглашаемый боекомплект «Эшоров» бросает вызов ВКС России Новости партнеров