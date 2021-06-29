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Мирошник оценил принятую на Украине судебную реформу: Внешнее управление

29 июня 2021, 18:00  •  53 • Политика
Родион Мирошник оценил принятую Верховной Радой Украины судебную реформу ради финансирование от МВФ.
Политический эксперт, переговорщик от ДНР Родион Мирошник прокомментировал принятую на Украине судебную реформу.
Рада передала судебную систему Украины во внешнее управление! 293 - "за"! Поправка закрепляет, что приоритет в формировании Высшей квалификационной комиссии судей имеют "западные партнеры Украины", а Украина перетопчеться. А вообще, есть такая?
- написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Реформа Высшего совета правосудия (ВСП) Украины в рамках судебной реформы является одним из условий МВФ для продолжения кредитования Украины. Согласно условиям МВФ, международные эксперты в Совете должны иметь большинство голосов, а не половину, передает ТАСС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что Украина для продолжения сотрудничества с МВФ обязана также завершить реформу Службы безопасности Украины (СБУ), Высшего совета правосудия и утвердить пакет антикоррупционных законов. Также необходимо решить вопрос с продажей земли.

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