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Мирошник оценил принятую на Украине судебную реформу: Внешнее управление
29 июня 2021, 18:00 • 53 • Политика
Родион Мирошник оценил принятую Верховной Радой Украины судебную реформу ради финансирование от МВФ.
Политический эксперт, переговорщик от ДНР Родион Мирошник прокомментировал принятую на Украине судебную реформу.
- написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Реформа Высшего совета правосудия (ВСП) Украины в рамках судебной реформы является одним из условий МВФ для продолжения кредитования Украины. Согласно условиям МВФ, международные эксперты в Совете должны иметь большинство голосов, а не половину, передает ТАСС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что Украина для продолжения сотрудничества с МВФ обязана также завершить реформу Службы безопасности Украины (СБУ), Высшего совета правосудия и утвердить пакет антикоррупционных законов. Также необходимо решить вопрос с продажей земли.
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