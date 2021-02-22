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Миронова избрали председателем обновленной партии «Справедливая Россия»

22 февраля 2021, 19:10  •  89 • Политика
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов избран председателем обновленной партии «Справедливая Россия — За правду». Решение было принято в ходе съезда партии в понедельник, 22 февраля.
Три партии — «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» — проводят в этот день политические съезды по вопросу объединения.
Председатель партии избирается тайным голосованием сроком на 2,5 года.
Сопредседателями новой партии были избраны лидер партии «За правду» Захар Прилепин и лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин.
Руководители трех партий подписали манифест об объединении 28 января в Государственном центральном музее современной истории России.
Документ включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», что подразумевает усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупцию.
Как отметил Сергей Миронов, с этого момента начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».
Президент России Владимир Путин заявил 22 февраля, что объединительный процесс позволит «Справедливой России» достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Госдуму. По его словам, «Справедливая Россия» является одной из наиболее авторитетных политических сил в стране и завоевала поддержку большой доли населения страны.

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