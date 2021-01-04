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Миронов заявил, что России и Украине необходимо прекратить битву за борщ
04 января 2021, 21:35 • 19 • Украина
Санкт-Петербург, 4 января. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему РФ и Украине необходимо прекратить битву за борщ.
Напомним, создатели престижного французского ресторанного справочника Michelin Guide, более известного как «Красный гид Michelin», извинились перед Украиной за публикацию, посвященную московским ресторанам, где украинский борщ назвали блюдом русской кухни.
Политик уверен, что традиции нужно соблюдать, хранить и передавать следующему поколению.
Однако, по мнению политика, есть кому отстаивать русский борщ.
Автор: Арина Овсянникова
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