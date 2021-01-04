Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз...
Главная / Украина

Миронов заявил, что России и Украине необходимо прекратить битву за борщ

04 января 2021, 21:35  •  19 • Украина
Санкт-Петербург, 4 января. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему РФ и Украине необходимо прекратить битву за борщ.
Напомним, создатели престижного французского ресторанного справочника Michelin Guide, более известного как «Красный гид Michelin», извинились перед Украиной за публикацию, посвященную московским ресторанам, где украинский борщ назвали блюдом русской кухни.
«Michelin повелся и вычеркнул борщ из русской кухни по просьбе правительства Украины. Это значит, что идет битва за борщ. Казалось бы, людям больше делать нечего. Однако они занимаются очень серьезной вещью — убивают наши традиции. Но мы славянские народы, поэтому борщ — это национальное русское и украинское блюдо. Это очень серьезный вопрос. Он не такой поверхностный, как может показаться на первый взгляд», — заявил Сергей Миронов.
Политик уверен, что традиции нужно соблюдать, хранить и передавать следующему поколению.
«Традиция — это культурно-национальный код. Но сейчас пытаются растащить по ниточке единую ткань славянского народа, чтобы все распалось. Я думаю, что ничего в итоге не получится. Но такая работа сейчас проводится», — подчеркнул депутат.
Однако, по мнению политика, есть кому отстаивать русский борщ.
Автор: Арина Овсянникова

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
04 января 2021, 07:50
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
04 января 2021, 07:50
Как украинец становится рогулем. Обслуживание на украинском
04 января 2021, 09:40
"Повернём Крим, за ним Кубань": После прокола с Javelin ВСУ запели, как американские "джи-ай"
04 января 2021, 02:20
Как Украина может победить Россию
04 января 2021, 02:20
Украинские СМИ готовят общество к передаче власти военным?
04 января 2021, 01:25
Офис президента Зеленского извещен о ситуации с освобожденным Россией украинцем
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2021, 14:25
"Отец, дочь, мать и сын" больше не называть: Новые обозначения людей в США взбесили американцев
31 декабря 2020, 08:30
"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернулась провалом в Латвии
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
02 января 2021, 20:05
Украинцев будут вакцинировать "Спутником V"? Первый бунт против убийственной политики Киева
30 декабря 2020, 23:20
Не прошло и нескольких минут: Навальный по-детски ответил Пескову
01 января 2021, 21:10
Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.