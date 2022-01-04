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Миронов сообщил о переговорах с непарламентскими партиями об объединении

04 января 2022, 07:55  •  148 • Политика
Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил 4 января, что ведет переговоры с лидерами некоторых непарламентских партий по вопросу объединения.
«Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся», — приводит его слова ТАСС.
Однако руководитель фракции заявил, что все конкретные решения будут обсуждаться «в преддверии следующей предвыборной кампании».
В феврале 2021 года, партия «Справедливая Россия» в ходе заседания съезда с партиями «За правду» и «Патриоты России» приняла решение о переименовании. Было объявлено о создание новой объединенной социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Тогда Миронов отметил, что начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».
Руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил в конце января.
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