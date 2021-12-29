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Миронов о главном негативном символе 2021-го: "Очень многие умерли"

29 декабря 2021, 20:05  •  129 • Политика
Сергей Миронов высказался о главном негативном символе 2021-го. По его мнению, им в уходящем году остаётся коронавирус: "Очень многие умерли". Депутат Госдумы, в частности, поделился личной трагедией.
Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме России Сергей Миронов в эфире программы "Царьград. Главное" подвёл основные итоги уходящего 2021 года.
Если говорить о политике, ключевым событием, безусловно, стали сентябрьские парламентские выборы, считает собеседник "Первого русского". Так, впервые за долгие годы в Государственной думе теперь представлены сразу пять фракций, а не четыре, как в нескольких прошлых созывах.
Итоги голосования ознаменовались успехом для "Справедливой России", добавил Миронов: члены партии сформировали третью по численности фракцию, опередив, в частности, ЛДПР.
Однако можно сколько угодно подводить политические, экономические и социальные итоги уходящего года, но от последствий и постоянного тревожного ощущения пандемии коронавируса пока по-прежнему никуда не деться, подчеркнул депутат.
Поэтому COVID-19 стал главным негативным символом и 2021 года, резюмировал Миронов:
Очень многие люди умерли. У многих близкие люди умерли. У меня трое одноклассников ушли из жизни в течение полугода - с мая по декабрь. Конечно, мы печалимся по этому поводу и надеемся на лучшее в наступающем 2022 году.

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