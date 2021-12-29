Миронов о главном негативном символе 2021-го: "Очень многие умерли"

Сергей Миронов высказался о главном негативном символе 2021-го. По его мнению, им в уходящем году остаётся коронавирус: "Очень многие умерли". Депутат Госдумы, в частности, поделился личной трагедией.

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме России Сергей Миронов в эфире программы "Царьград. Главное" подвёл основные итоги уходящего 2021 года.

Если говорить о политике, ключевым событием, безусловно, стали сентябрьские парламентские выборы, считает собеседник "Первого русского". Так, впервые за долгие годы в Государственной думе теперь представлены сразу пять фракций, а не четыре, как в нескольких прошлых созывах.

Итоги голосования ознаменовались успехом для "Справедливой России", добавил Миронов: члены партии сформировали третью по численности фракцию, опередив, в частности, ЛДПР.

Однако можно сколько угодно подводить политические, экономические и социальные итоги уходящего года, но от последствий и постоянного тревожного ощущения пандемии коронавируса пока по-прежнему никуда не деться, подчеркнул депутат.

Поэтому COVID-19 стал главным негативным символом и 2021 года, резюмировал Миронов: