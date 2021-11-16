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Миронов не сдержался, говоря о "Единой России": "Этот бред тяжело слушать!"

16 ноября 2021, 20:35  •  201 • Политика
Сергей Миронов не сдержался, говоря о "Единой России". Он жёстко прокомментировал слова депутата Андрея Макарова после сокращения расходов на здравоохранение и соцполитику в проекте госбюджета на 2022-2024 годы: "Этот бред тяжело слушать!".
Сейчас в Госдуме идёт обсуждение проекта госбюджета на 2022-2024 годы, напомнил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько. По его мнению, бюджетная политика в России, которая проводится уже не первый год Минфином во главе с Антоном Силуановым, вызывает всё больше вопросов.
Так, она по большому счёту свелась к изъятию денег из экономики, направлению нефтегазовых дополнительных доходов на скупку валюты и пополнение ФНБ, ущербной межбюджетной политике с регионами, которые вынуждены залезать в долги, чтобы исполнять текущие государственные обязательства.
Депутат Михаил Делягин ранее обращал внимание, что Минфин фактически предлагает сократить траты на здравоохранение - на 8,6 %, на социальную политику - на 6%. Более того, все это идёт вразрез с приоритетами, которые обозначил президент Владимир Путин.
Между тем в "Единой России" утверждают, что ассигнования будут, наоборот, увеличены. Об этом, в частности, говорил глава комитета по бюджету и налогам в Госдуме России Андрей Макаров.
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в прямом эфире раскритиковал заявление парламентария, уверившего всех, что он якобы "отвечает за каждую цифру":
Андрей Макаров пообещал, что по расходам бюджета всё встанет по своим полочкам… Знаете, так хочется, чтобы вся "Единая Россия" взяла и встала наконец на полочку в каком-нибудь историческом архиве. Потому что весь этот бред просто уже тяжело слушать!

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