«Миролюбивое» сдерживание: почему НАТО ищет диалога с Россией

В НАТО стремятся к политическому диалогу с Москвой, так как не желают повторения холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Россия становится «более самоуверенной», в связи с чем блоку не следует ослаблять бдительность. В западных СМИ отмечают, что организация далека от совершенства и всё медленнее реагирует на современные вызовы. RT разбирался, как могут развиваться в дальнейшем отношения между РФ и НАТО.

НАТО в новом году впервые со времён холодной войны увеличит количество командных структур в Европе. Эти меры принимаются в том числе в связи с усилением позиций России в мире, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы должны быть в состоянии бороться с терроризмом. Нам необходимо также принимать во внимание, что мы опять имеем дело с Россией, но уже более самоуверенной», — рассказал он в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

В то же время Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс хотел бы избежать новой гонки вооружения и холодной войны.

«Вместе с тем нужно понимать: мы не хотим новой холодной войны и новой гонки вооружений. Мы хотим политического диалога с Российской Федерацией, пусть он и непрост», — заверил генеральный секретарь НАТО.

По его словам, планирует проводить больше встреч с представителями Москвы, а также задействовать военные каналы связи.

Йенс Стольенберг

Reuters

Проблемы на пути

Заявление Столтенберга прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о том, что НАТО сталкивается с серьёзными проблемами на пути сдерживания России. В частности, газета The Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что блок сегодня не так скор на принятие решений в условиях новых вызовов. На реформы в своей структуре, отмечает издание, членов альянса подвигло возвращение Россией в свой состав Крыма.

«Военные реформы в Европе являются новым тестом способности НАТО реорганизоваться впервые за 70 лет со дня своего создания», — подчёркивает The Financial Times.

В газете отмечается, что с момента распада СССР НАТО обратило всё своё внимание на международные конфликты, следуя по курсу США. В связи с этим, в частности, численность американского контингента в Европе значительно снизилась.

Альянс организовал так называемую систему сдерживания потенциального противника, сконцентрировав на востоке блока 4,5 тыс. военнослужащих, однако мобильности подразделений весьма мешает устаревшая европейская инфраструктура. Как пишет The Financial Times, многие мосты, туннели, автомобильные и железные дороги, а также морские порты в Западной Европе совсем не приспособлены к пропуску большого числа американской тяжёлой военной техники.

Разлад в строю союзников

Между тем, как подчёркивают эксперты, несмотря на заявления Столтенберга об опасности России, не все члены НАТО видят в ней безусловную угрозу. Так, по словам президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Сивкова, из рядов негативно настроенных в частности выделяются Турция и Греция.

«Народы стран НАТО угрозы в России не видят. В результате Турция, которая является важнейшим элементом стратегической конфигурации НАТО, составляя его ключевой правый фланг, блокирующий выход России в Средиземное море, сегодня фактически колеблется и не является надёжным союзником НАТО. Не является надёжным членом НАТО и Греция, которая тоже в значительное степени ориентируется на Россию. Болгария и Румыния, провозглашающие себя надёжными союзниками НАТО, тем не менее ещё совсем недавно были в Варшавском договоре», — рассказал RT Сивков.

Он также отметил, что последние 25 лет ЕС практически полностью переложил организацию собственной безопасности на США, в связи с чем значительная часть боевой техники европейских стран теперь требует капитального ремонта.

«Печальная ситуация с подводным флотом и бронетанковой техникой Германии. В других странах не лучше. И всё это было обусловлено тем, что в Европе резко сократили расходы на военные нужды», — сказал эксперт.

Потенциал на уровне

Несмотря на это Сивков подчеркнул, что полностью списывать боеспособность Североатлантического альянса со счетов не стоит. К тому же сейчас внутри НАТО ведётся кампания по обоснованию увеличения трат на военные нужды.

«Все заявления Йена Столтенберга имеют значение лишь с одной точки зрения: оправдать развёртывание дополнительных американских контингентов на территории Европы. И второе — обосновать дополнительные финансовые расходы на наращивание военного контингента стран НАТО», — добавил собеседник RT.

Учения НАТО Silver Arrow 2017 в Латвии

Reuters

Он заметил, что одновременно альянс пытается продемонстрировать свою договороспособность.

«Они хотят сказать: мы такие миролюбивые, мы готовы налаживать отношения с Россией. Но Россия продолжает представлять нам угрозу, и мы поэтому должны выделять деньги для укрепления НАТО», — резюмировал Сивков.

Просчитали ходы

Между тем американская научно-исследовательской корпорации RAND уже представила возможные сценарии поведения России в войне. В докладе отмечается, что РФ будет стараться защищать свою территорию, избегая решающих столкновений с соперником, равным себе по силе. Вместо этого она будет применять «оборонительные системы и наносить удары при помощи оружия с дальними радиусами действия».

Помимо этого аналитики RAND считают, что Россия вполне может «угрожать применением или применить ядерное оружие в ответ на неядерную атаку, если та будет подрывать контроль правящего режима над страной или угрожать ядерному сдерживанию России».

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К тому же, говорится на страницах доклада, РФ способна проявить себя, бросив вызов соперникам «на тактическом и оперативном уровнях войны».

Напомним, что ранее именно RAND подсчитал, что российским войскам понадобится лишь 60 часов, чтобы добраться до столиц Эстонии или Латвии поле начала конфликта.