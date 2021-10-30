Миролюбие G20 в одном фото. Джонсон неудержим: "Пустите меня, я ему..."

Один из Telegram-каналов показал миролюбие на G20 в одном фото. Ресурс разместил снимок, на котором Джонсон неудержимо движется к Макрону. При взгляде на фото может сложиться впечатление, что британский премьер будто бы вот-вот нанесёт удар французскому президенту: "Пустите меня, я ему…".

Telegram-канал "Пул №3" разместил забавное фото с саммита G20, на котором среди прочих запечатлены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер Франции Эмманюэль Макрон и президент США Джо Байден.

Фотограф поймал Джонсона в интересной позе. Британский премьер движется по направлению к Макрону, а сзади его за локти словно пытается удержать сопровождающий.

При взгляде на снимок может сложиться впечатление, что Джонсон будто бы полон решимости расквитаться за что-то с французским президентом и вот-вот нанесёт ему удар.

Фото: скриншот Telegram / "Пул №3"

Дополняют это впечатление от фотографии озабоченные жесты и выражение лица американского лидера на заднем плане.

Автор "Пула №3" в связи с этим оставил следующую ироничную подпись под фото: