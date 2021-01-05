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Мирный переговорщик Украины пообещал устроить России второй Афганистан
05 января 2021, 12:15 • 10 • Политика
Украинский дипломат пообещал устроить России Афганистан в случае войны и похвастал, что Киев уже применил против нашей страны весь комплекс вооружений.
Украина в случае войны с Россией перейдёт в наступление и устроит второй Афганистан. С таким заявлением выступил украинский советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.
По его словам, ответ Украины будет даже круче, чем в Афганистане, так как страна обладает полным комплексом вооружений. Более того, украинский чиновник добавил, что Киев уже успел применить против России каждый тип своего вооружения.
- заявил Алексей Арестович в эфире канала Politeka.
Вероятно, под Россией украинский чиновник имел в виду Донбасс, так как ВСУ осмеливаются стрелять только по жителям региона и ополченцам, вооружённым советским оружием и захваченной у украинцев техникой. Таким образом, Арестович, по сути, признался в том, что ВСУ нарушают минские договорённости, используя в Донбассе тяжёлые вооружения. Также примечательно, что о войне заявляет человек, являющийся участником мирных переговоров.
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