Мирный переговорщик Украины пообещал устроить России второй Афганистан

Украина в случае войны с Россией перейдёт в наступление и устроит второй Афганистан. С таким заявлением выступил украинский советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

По его словам, ответ Украины будет даже круче, чем в Афганистане, так как страна обладает полным комплексом вооружений. Более того, украинский чиновник добавил, что Киев уже успел применить против России каждый тип своего вооружения.

Мы вообще единственная страна в мире, которая применила и применяет весь комплекс вооружения по Российской Федерации… Седьмой год. Ничего страшного не произошло. Оперативно-тактические ракеты - это самое крутое оружие, которое есть,

- заявил Алексей Арестович в эфире канала Politeka.

Вероятно, под Россией украинский чиновник имел в виду Донбасс, так как ВСУ осмеливаются стрелять только по жителям региона и ополченцам, вооружённым советским оружием и захваченной у украинцев техникой. Таким образом, Арестович, по сути, признался в том, что ВСУ нарушают минские договорённости, используя в Донбассе тяжёлые вооружения. Также примечательно, что о войне заявляет человек, являющийся участником мирных переговоров.