Мирный океан: президент определил задачи для ВМФ

К 2027 году в России доля современных кораблей в ВМФ должна превысить 70%. Об этом заявил Владимир Путин 20 июля на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. По словам источников «Известий» в военном ведомстве и ОПК, первоначально новые УДК планировалось назвать «Севастополь» и «Керчь». Одно из этих имен — «Севастополь» — должен был в свое время получить так и не поставленный Францией в РФ вертолетоносец «Мистраль». Однако по установленным в ВМФ традициям крупные десантные корабли должны носить имена отличившихся матросов и офицеров, поэтому названия кораблей были изменены на «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». В этот же день Владимир Путин побеседовал с работниками судостроительного завода «Залив», где рассказал о ситуации с коронавирусом, а также высказал свое мнение по поводу переноса шествия «Бессмертного полка».

Новее и сильнее

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране президент постепенно возвращается к привычному стилю работы. Владимир Путин, который до начала пандемии регулярно посещал российские регионы и отдавал предпочтение живому общению с гражданами, начал новую рабочую неделю с поездки в Крым. В Керчи глава государства посетил судостроительный завод «Залив», где принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.

В понедельник сразу на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны, заявил глава государства во время торжественной речи.

— Здесь в Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» — два фрегата, а в Северодвинске на предприятии «Севмаш» — два атомных подводных крейсера, — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе «Залив» в Керчи Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент сообщил, что десантные корабли и фрегаты нового поколения по традиции будут носить имена прославленных военачальников и флотоводцев. Атомные подводные лодки названы в честь городов воинской славы — «Воронеж» и «Владивосток». По словам главы государства, новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Поэтому они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ и повысят его стратегические возможности, подчеркнул он.

ВМФ всегда надежно защищал рубежи России, а в наши дни и вовсе играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности страны, помогая поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире, отметил Владимир Путин. По словам президента, в ключевых районах Мирового океана сейчас находится порядка 60 российских кораблей и судов обеспечения.

За последние восемь лет в боевой состав флота вошло более 200 кораблей, катеров и судов различного класса, добавил он. Тем не менее необходимо и впредь продолжать выполнять мероприятия госпрограммы вооружения, чтобы к 2027 году доля современных кораблей в российском флоте превысила 70%, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе «Залив» в Керчи Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

— Благодаря вам — кораблестроителям, военным морякам — наша страна входит в число ведущих мировых морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. Так должно быть, и так будет всегда, — завершил речь на торжественной ноте Владимир Путин.

После торжественной части Владимир Путин вместе с гендиректором предприятия «Залив» Игорем Обрубовым установил закладную доску секции универсального десантного корабля «Иван Рогов». Закладную доску секции второго УДК «Митрофан Москаленко» установили вице-премьер Юрий Борисов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Кроме того, в режиме видеоконференции глава государства наблюдал за закладкой атомных подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток» в Северодвинске, а также фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» в Санкт-Петербурге.

Непростой выбор

По словам источников «Известий» в военном ведомстве и ОПК, новые универсальные десантные корабли (УДК) первоначально планировалось назвать «Севастополь» и «Керчь». Одно из этих имен — «Севастополь» — должен был в свое время получить так и не поставленный Францией в Россию вертолетоносец «Мистраль».

Однако по установившимся в российском ВМФ традициям крупные десантные корабли должны носить имена отличившихся матросов и офицеров, уточнили источники «Известий». В итоге в минувшую пятницу главком ВМФ подписал приказ о присвоении двум УДК названий «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Иван Рогов (1899–1949) вступил в 1919 году в РККА, служил на комиссарских должностях. В 1939 году переведен на флот и был назначен начальником Главного политуправления РКФ СССР — заместителем наркома ВМФ СССР. В этой должности оставался на протяжении всей Великой Отечественной. Генерал-полковник береговой службы.

Строящиеся малые ракетные корабли «Циклон» и «Аскольд» на стапелях судостроительного завода «Залив» в Керчи Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Митрофан Москаленко (1896–1966) с 1915 года служил в Русской императорской армии. В 1918-м вступил в РККА. С 1928 года на флоте. В 1939 году назначен начальником управления тыла Балтийского флота, в этой должности оставался от начала до конца Великой Отечественной войны. Генерал-полковник береговой службы.

Стоит отметить, что в составе ВМФ России до недавнего времени были большие десантные корабли (БДК) проекта 1174 «Носорог», носившие имена «Рогов» и «Москаленко». На основные годы их службы пришелся период безденежья и развала флота в 1990-е годы, поэтому век их был недолог. «Иван Рогов» эксплуатировался с 1978 по 1996 год, а в 2004-м разобран на металлолом. «Митрофан Москаленко» нес службу с 1990 года. В 2002-м корабль был выведен в резерв, а весной прошлого года отправлен на утилизацию.

Давние традиции

Традиция называть десантные корабли именами военнослужащих ВМФ, не относящихся к плавсоставу, — морских пехотинцев, представителей береговых войск, начальников служб и так далее — появилась еще в советские времена, отметил военный историк Дмитрий Болтенков. Поэтому военное морское руководство и сейчас решило не нарушать сложившийся порядок.

— До сих пор в составе ВМФ числится БДК советской постройки «Николай Вилков». Он назван в честь Героя Советского Союза, старшины 1-й статьи, закрывшего амбразуру японского дота своим телом в одном из боев за Курилы, — рассказал эксперт «Известиям». — БДК «Николай Фильченков» получил имя начальника клуба отдельного батальона морской пехоты, который бросился с гранатами под танк под Севастополем. БДК «Александр Отраковский» назван в честь начальника береговых войск Северного флота, который в 2000 году скоропостижно скончался на командном пункте во время контртеррористической операции в Чечне.

Угрожали детям: соперница Лукашенко на выборах вывезла семью в Европу Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе «Залив» в Керчи Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Когда российское правительство заказывало французские «Мистрали», традиция была нарушена: первые два вертолетоносца должны были получить название «Севастополь» и «Владивосток». При этом на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге тогда находилась строящаяся субмарина проекта 677 «Лада», заложенная в 2006 году под именем «Севастополь». В 2015-м ее перезаложили как «Великие Луки».

— Не исключено, что названия «Севастополь» и «Владивосток» в будущем получат АПЛ проекта «Ясень» — все построенные и заложенные корабли этого типа носят названия российских городов, — предположил Дмитрий Болтенков.

УДК проекта 23900 «Прибой» на флоте называют «российскими «Мистралями». Они должны заменить не поставленные в Россию из-за санкций французские вертолетоносцы.

Проект УДК 23900 «Прибой» разработан Невским проектно-конструкторским бюро. Строить российские «Мистрали» будут на керченском судостроительном заводе «Залив». Ранее сообщалось, что сумма контракта, заключенного весной Минобороны с предприятием, составила 100 млрд рублей.

«По достоинству, красиво»

В этот же день по окончании церемонии президент побеседовал с работниками судостроительного завода, которых в первую очередь интересовали меры господдержки гражданского судостроения.

— У нас в целом план поддержки судостроения давно сложился и довольно эффективно реализуется. Первое — это субсидирование выплаты процентов по кредитам, по лизингу, — пояснил президент. — Второе — это сам льготный лизинг. Здесь уже 27 млрд на это направлено, израсходовано.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода «Залив» на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Кроме того, существует и еще одна мера поддержки — выплаты так называемого утилизационного гранта, когда судовладелец сдает старое судно и получает за это определенную выплату. Владимир Путин пообещал, что оборонные предприятия Крыма продолжат загружаться государственными заказами.

Во время беседы обсуждались не только вопросы судостроительной отрасли. Один из участников встречи ожидаемо затронул тему борьбы с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин пояснил, что в целом в России количество заболевших примерно такое же, как и в других странах, — 0,5% от численности населения. Тем не менее, отметил он, количество заболевших в России постепенно снижается, а число выздоровевших пациентов возрастает. Кроме того, отечественной системе здравоохранения в период пандемии удалось избежать высокой смертности среди зараженных.

— В странах с хорошей развитой системой здравоохранения, богатых странах Европы летальность — 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15% — Бельгия, Великобритания, —15 с лишним. У нас — 1,5%, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода «Залив» на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи "Это незаконно": МИД Украины устроил истерику из-за Путина в Крыму Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

По мнению президента, это связано с гибкостью системы здравоохранения, с уровнем подготовки специалистов и со способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужный для страны момент. Однако, несмотря на положительную динамику, угроза по-прежнему сохраняется, подчеркнул глава государства. Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает перенос «Бессмертного полка» на 2021 год, пообещав, что мероприятие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

В понедельник президент провел в Крыму и встречу с вице-премьером Юрием Борисовым. Во время беседы обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК. Кроме того, заместитель председателя правительства доложил Владимиру Путину о завершенном детальном обследовании состояния так называемого «Морского старта», который был приобретен компанией S7.