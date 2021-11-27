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Мирный договор с Японией – самообман или непреходящая иллюзия?

27 ноября 2021, 01:40  •  99 • Война
Что такое «принципиально новый уровень» российско-японских отношений?
Итак, состоялось знакомство министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим очередным японским коллегой – главой внешнеполитического ведомства Страны восходящего солнца Ёсимасой Хаяси. Знакомство было заочным в виде 40-минутной телефонной беседы.
По информации ведущего японского агентства «Киодо цусин», диалог начался с японских претензий. Хаяси выразил «серьезную озабоченность» по поводу недавнего увеличения военной активности России и Китая вблизи Японии, сообщил источник в правительстве. «Эти замечания были сделаны после того, как Москва и Пекин направили флотилию военно-морских кораблей вокруг Японии, а в последние недели провели совместное патрулирование бомбардировщиков (вблизи Японии), явно демонстрируя силу против Токио», – отмечает «Киодо».
Напрасно, однако, Хаяси-сан сетовал на российско-китайские маневры: учения российских и китайских военных вблизи японских берегов были ответными мерами и не в последнюю очередь преследовали цель продемонстрировать нашим соседям и их заокеанским союзникам готовность России и Китая совместно защищать как свои страны, так и мир в регионе. А необходимость в такой защите налицо. Япония все больше втягивается в военную стратегию США по окружению РФ и КНР военными блоками и базами. Она наращивает мощь своих вооруженных сил, планируя увеличить военные ассигнования вдвое, впервые после поражения во Второй мировой войне создает ударные авианосцы, кибернетические и космические системы. И при этом грозит соседним государствам – Китаю, КНДР и России – нанесением превентивных ударов по базам и объектам на их территории. Сохраняется и опасность для соседей Японии размещения на её территории американских ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные заряды.
В этой ситуации не японцу, а министру Лаврову следовало бы строго предупредить коллегу от продолжения провокационной деятельности и разъяснить, что в случае продолжения японским правительством политики сколачивания у наших границ «восточного НАТО» Россия и Китай могут быстро отреагировать, пресекая возникающие угрозы. Сил на это достаточно. Ну а пролёты самолетов и проходы кораблей организуются, не будем лукавить, для острастки забывших итоги прошлой войны японских реваншистов, подталкиваемых Америкой к выдвижению территориальных притязаний.
По сообщениям, не обошлось без выдвижения таких претензий и в ходе телефонного разговора двух министров иностранных дел. Как и прежде, Москва согласилась «продолжать диалог по вопросу о мирном договоре», оговорив, правда, что для этого необходим «принципиально новый уровень отношений». «В ответ на обращение японской стороны С.В. Лавров подтвердил готовность продолжать диалог по вопросу о мирном договоре в русле вывода всего комплекса двусторонних отношений на принципиально новый уровень», – говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.
При этом не совсем ясно, о каком «уровне» говорит министр Лавров. Недавние попытки бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ подманить Москву экономическими посулами ради получения Курил завершились крахом, они подверглись критике и осуждению в самой Японии. Не пойдут японские политики и на «принципиально новый уровень», если Москва будет продолжать призывать их подписать «мирный договор» без предварительных условий. А японское условие одно, и сформулировано оно премьер-министром Фумио Кисидой предельно чётко: «Без получения всех четырех (южнокурильских) островов Япония подписывать мирный договор не будет». Соглашаясь на продолжение переговоров о «мирном договоре», Москва, получается, готова и дальше выслушивать японские мантры о якобы «исконных территориях» и о необходимости «ради дружбы и сотрудничества» отдать их Японии.
При этом ни министр Лавров, ни президент Путин не могут по военно-стратегическим соображениям пожертвовать даже одним мелким островком из гряды Плоские, Хабомаи по-японски. Которые сначала хотел бездумно подарить Японии, но затем, одумавшись, отказался от этого Хрущёв. Да и о каких территориальных уступках можно говорить, когда США и их сателлиты, включая Японию, открыто провоцируют войну с Россией?!
Кстати, нашему народу до сих пор никто не разъяснил: зачем нам ценой своих, законно вернувшихся в состав России земель, обветшалый, давно ставший анахронизмом «мирный договор» с Японией? И тут японцы, считаю, занимают более открытую, если не сказать более честную, позицию, прямо заявляя, что договор им нужен лишь с одной целью – получить «северные территории». А без Курил он им вовсе не нужен.
Автор этих строк далек от мысли, что такие опытные и проницательные дипломаты, как, например, Сергей Лавров, не понимают бесполезность продолжения пустопорожних «переговоров» и не о «мирном договоре», а об удовлетворении японских неуемных амбиций и все более агрессивных притязаний. Думаю, министр давно для себя решил, что с японцами по этому вопросу «каши не сваришь», но в силу каких-то не совсем ясных причин вынужден участвовать в бесконечной сказочке про белого бычка. Не может не понимать он и иллюзорность надежд на приход «принципиально новых» условий, когда тесно привязанный к Вашингтону Токио прозреет и ради дружественных отношений с нашей страной прекратит тешить себя фантазиями о возможности «отбить» у России Курильские острова.
Фото: Политобзор
Анатолий КОШКИН

Фонд Стратегической Культуры

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