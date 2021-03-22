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Мирный договор с Японией - он нам нужен? Сатановский поставил точку в спорах по Курилам

22 марта 2021, 19:35  •  177 • Политика
Полёты русской авиации над Тихим океаном, особенно стратегических ракетоносцев, обеспокоили читателей японской прессы, особенно в связи с Курилами. Как заметил кандидат экономических наук профессор Евгений Сатановский, японцев, впрочем, беспокоит всё, что связано в Россией: и флот, и подлодки, и системы ПВО, и обустройство островов, и визиты туда военного и политического руководства. Наверняка это такие фантомные боли, заметил эксперт.
Беда Японии не в том, что у неё по результатам Второй мировой войны отобрали Курилы. Хоккайдо и пять северных префектур Хонсю, по сути, тоже могли тогда стать советскими, как изначально предлагали по итогам войны поступить США. Там была бы сейчас Японская Демократическая Республика - вроде ГДР, заметил Сатановский.
"Не в том проблема Японии, что нету у неё ракет с ядерными боеголовками, "направленных на Москву". Пускай сначала с Северной Кореей и Китаем попробуют разобраться, которые к Японии имеют куда большие претензии и представляют для неё куда большую угрозу, чем Россия, которая как на Курилах делала всё, что считала нужным, так делать впредь и будет. Своя земля. Главной проблемой для Японии являются американцы, которые её де-факто до сих пор оккупируют и контролируют", - указал эксперт.
Все военные базы США в Японии - по сути, это и для России, и для Китая, и для Северной Кореи однозначно мишени. И вместе с ними одной большой мишенью является вся прочая Япония. Сатановский напомнил, что именно американцы в войну сожгли Токио и уничтожили ядерными бомбами Хиросиму и Нагасаки.
"Ни о каком мирном договоре с Японией по результатам Второй мировой войны не стоит и мечтать. А он нам нужен? Не МИД, не политикам, которые под эту стране абсолютно не нужную бумагу по Японии лишний раз поездят, а России как таковой? Что мы с него получим такого, чего не имеем и сейчас?"- задался вопросом эксперт.
По мнению Сатановского, Курилы есть и будут русскими. Поэтому вопрос можно закрывать.

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