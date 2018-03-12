Мирный договор с КНДР: Трамп готов повторить триумф Обамы

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КНДР готова к заключению мирного договора с США. Пентагон требует от Пхеньяна полного отказа от ядерного оружия. Если Ким Чен Ын согласится на американские условия, Трамп может одержать крупную дипломатическую победу

В южнокорейской прессе появилась "утечка", согласно которой руководство КНДР готово заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с Соединёнными Штатами. Об этом газета Tona Ilbo сообщает со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи.

Конечная цель Ким Чен Ына — установление нормальных дипломатических отношений и заключение мирного договора с США, а также размещение американского посольства в Пхеньяне",

— сообщает неназванный источник из аппарата южнокорейского президента.

Ким Чен Ын. Фото: www.globallookpress.com

Также отмечается, что Ким Чен Ын во время предполагаемой встречи с американским визави Дональдом Трампом может поднять вопрос нераспространения ядерного оружия на Корейском полуострове.

Такой поворот кажется фантастическим, если вспомнить, как еще каких-то полгода назад Трамп грозился отвечать "огнем и яростью" на межконтинентальные ракеты КНДР, способные достигнуть территории Америки. США сохраняют пакет санкций, достигнутых несколькими резолюциями Совбеза ООН, включая запрет на экспорт нефти в Северную Корею и импорт ее текстильной продукции.

Однако с приближением зимней Олимпиады в Пхёнчхане напряженность постепенно сходит на нет. В начале февраля Южную Корею посетил номинальный глава КНДР Ким Ён Нам, а олимпийские команды двух стран выступили под единым флагом. Дальше - больше. В начале этого месяца Ким Чен Ын сделал сенсационную вещь, предложив через южнокорейскую делегацию встретиться с Трампом. Глава Белого дома принял предложение. Встреча может состояться уже в мае.

По словам советника президента Южной Кореи Чон Ый Ёна, северокорейский лидер готов отказаться от ядерной программы.

Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, не просто о замораживании",

- написал Трамп 9 марта в Твиттере, подтвердив подготовку встречи.

США готовы на переговоры с лидером КНДР, которого они обвиняют в отравлении собственного брата, но на своих условиях. На минувших выходных глава Пентагона Джим Мэттис обозначил три "но": прекращение всех ядерных и ракетных испытаний, и согласие на продолжение американских военных учений в Южной Корее.

Глава Пентагона Джим Мэттис. Фото: www.globallookpress.com

Если с позицией Пентагона все предельно ясно, то готовность Пхеньяна к полной денуклеаризации Корейского полуострова остается под большим вопросом.

Востоковед Алексей Маслов сказал, что Ким Чен Ын готов на заморозку ядерной программы.

Пхеньян будет готов рассмотреть вопрос о временной заморозке. Потому что сейчас испытания в основном завершены, ракеты летают, ракеты теоретически достигают территории США. В общем, Пхеньян показал, что у него есть такое вооружение. Но тут надо учитывать, что Пхеньян просто отработал свою программу. Он, собственно, начал всю эту историю, он ее же и закончил. Поэтому Пхеньян здесь будет находиться в большем выигрыше, чем все остальные страны".

В то же время Маслов отметил, что без денуклеаризации переговоры обернулись бы дипломатическим поражением для США. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что США, нагнетая напряженность, искусственно создали ситуацию, чтобы добиться от КНДР уступок.

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"Это является хрестоматийным и классическим приемом в конфликтологии – сначала как бы нагнетать эскалацию конфликта, а потом с позиции силы принудить Северную Корею к переговорам", - сказал Блохин в беседе с "Царьградом". Но американский расчет не оправдался. Американист подчеркнул, что Северная Корея добилась желаемого, получив не только ядерное оружие, но и средство его доставки. "И теперь Белому дому нужно как-то выходить из тупиковой ситуации, "сохранив лицо", заметил Блохин.

"Северной Корее нужно предложить нечто большее, чем просто якобы заявление, которое мало что стоит, что Вашингтон не будет ударять по Северной Корее. Я думаю, таким предложением могла бы быть интеграция в мировую экономику", - добавил он.

Установление дипломатических отношений Вашингтона с Пхеньяном станет серьезным шагом к выходу КНДР из международной изоляции и объединению двух Корей. Если Ким Чен Ын пойдет на отказ от ядерного оружия и продолжение присутствия ВМФ США в акватории полуострова, то это позволит Пентагону не ударить лицом в грязь. Ведь сохранение водораздела на 38-й параллели до сих пор является гарантом военного присутствия США в регионе. Соглашаясь на перемирие с "диктатором", Трамп может занести в свой скудный актив настоящую дипломатическую победу, сравнимую разве что с подписанием Бараком Обамы ядерного соглашения с Ираном двумя годами ранее.

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Гасанов Камран