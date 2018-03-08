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Мирные жители и журналисты попали под минометный огонь в Восточной Гуте

08 марта 2018, 20:39  •  58 • Политика

МЛЕХА /Сирия/, 8 марта. /ТАСС/. Боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, колонна попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали родственники. Сгорело три автомобиля, информация о пострадавших уточняется.

Позднее огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также группа российских и западных журналистов. Всем удалось оперативно эвакуироваться, пострадавших нет.

Ранее Золотухин сообщал, что боевики усилили репрессивные меры в отношении населения Восточной Гуты. Он рассказал, что террористы нарастили интенсивность обстрела пункта пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Также они силой удерживают население в Восточной Гуте.

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