″Мирные украинские моряки″ оказались шпионами: В СБУ ″сдали″ своих офицеров

В СБУ открытым текстом ″сдали″ своих офицеров, задержанных вместе с членами экипажей трёх украинских судов во время провокации в Керченском проливе. ″Мирные украинские моряки″, как о них отзываются в Киеве, на деле оказались шпионами, работающими на контрразведку.

Под видом ″мирных украинских офицеров″ (как настойчиво пытаются представить их в Киеве), задержанных во время провокации в Керченском проливе российскими пограничниками, оказались и действующие офицеры СБУ. Ведомство само ″сдало″ их прессе, открытым текстом указав на то, что их сотрудники фактически работали на украинском судне шпионами - ″выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины″.

"Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченской протоке 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины″, - уточнили на запрос ″Украинских Новостей″ в ведомстве, подчеркнув, что деятельность их офицеров в данном случае предусмотрена ″законом о СБУ″.

Напомним, 25 ноября три украинских судна ВМС Незалежной - катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" устроили провокацию в Керченском проливе, совершали опасные манёвры и в результате после предупреждения были задержаны российскими пограничниками. Суд отправил экипажи всех трёх судов под арест на два месяца, а катера и буксир стоят на приколе в Керчи. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы России. Через несколько дней после инцидента в 10 областях Украины было введено военное положение на ближайшие 30 дней.