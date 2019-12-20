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Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимбалюка

20 декабря 2019, 02:54  •  45 • Политика
Президент России Владимир Путин обеспокоен заявлением главы Украины Владимира Зеленского о пересмотре Минских соглашений. "Война в Донбассе - это война цивилизационная, это конфликт ценностей. А когда речь идёт о конфликте ценностей, мирного решения этого конфликта типа Минских соглашений быть не может", - считает политолог Михаил Тильман, призывая готовиться к возобновлению боевых действий.
На большой пресс-конференции в Москве после вопроса украинского журналиста Романа Цимбалюка президент России Владимир Путин заявил, что его очень насторожили заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения можно было бы пересмотреть. Слова российского лидера для Царьграда прокомментировал политолог и директор Центра Богословско-политических исследований Михаил Тильман.
Он отметил, что Путин - один из немногих мировых лидеров, который умеет отделять дело от личного отношения. Поэтому даже если украинский президент ему не нравится, он может иметь с ним рабочие отношения. Однако проблема Минских соглашений и их выполнения гораздо глубже.
"Почему война в Донбассе является важной? Потому что война в Донбассе - это война внутри русской цивилизации. Это война, которая является внешним проявлением извечного вопроса в России, который стоял уже несколько веков. Россия имеет свой собственный путь или же Россия является частью Европы? Соответственно, свой собственный путь - это (путь) Донбасса, если Россия является частью Европы - то (это путь) Украины", - поделился с Царьградом своим взглядом на проблему Михаил Тильман.
При этом он считает, что Украина как государство - это химера. Все знают, как она выглядит, но все также знают, что она не существует. Украина есть на карте, но на самом деле её нет, считает политолог.
"Украина - это Россия. Вы же понимаете, с обеих сторон там... они все говорят по-русски. И это гражданская война, это война русских с русскими. Это война внутри России. И это война цивилизационная, это конфликт ценностей", - продолжает свою мысль эксперт.
При этом, когда речь идёт о конфликте ценностей, то мирного решения этого конфликта, типа Минских соглашений, быть не может, уверен политолог. По этой причине следует готовиться к дальнейшим боевым действиям, подытожил Михаил Тильман.

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