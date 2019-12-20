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Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимбалюка
20 декабря 2019, 02:54 • 45 • Политика
Президент России Владимир Путин обеспокоен заявлением главы Украины Владимира Зеленского о пересмотре Минских соглашений. "Война в Донбассе - это война цивилизационная, это конфликт ценностей. А когда речь идёт о конфликте ценностей, мирного решения этого конфликта типа Минских соглашений быть не может", - считает политолог Михаил Тильман, призывая готовиться к возобновлению боевых действий.
На большой пресс-конференции в Москве после вопроса украинского журналиста Романа Цимбалюка президент России Владимир Путин заявил, что его очень насторожили заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения можно было бы пересмотреть. Слова российского лидера для Царьграда прокомментировал политолог и директор Центра Богословско-политических исследований Михаил Тильман.
Он отметил, что Путин - один из немногих мировых лидеров, который умеет отделять дело от личного отношения. Поэтому даже если украинский президент ему не нравится, он может иметь с ним рабочие отношения. Однако проблема Минских соглашений и их выполнения гораздо глубже.
При этом он считает, что Украина как государство - это химера. Все знают, как она выглядит, но все также знают, что она не существует. Украина есть на карте, но на самом деле её нет, считает политолог.
При этом, когда речь идёт о конфликте ценностей, то мирного решения этого конфликта, типа Минских соглашений, быть не может, уверен политолог. По этой причине следует готовиться к дальнейшим боевым действиям, подытожил Михаил Тильман.
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