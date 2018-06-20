Мирей Матье с Владимиром Этушем оказались в СК России

В Москве состоялась творческая встреча Председателя СК России Александра Бастрыкина с певицей, дважды кавалером ордена Почетного легиона, обладателем ордена Дружбы Мирей Матье. В мероприятии также принял участие народный артист СССР Владимир Этуш.

"Манера исполнения ваших песен наполняет сердца слушателей добротой, стирая все возможные границы и объединяя людей. Эту хрупкую великую женщину по праву можно называть послом Мира. Необычайно одаренная, мудрая и утонченная артистка делает многое не только для развития культуры, но и бескорыстно помогает детям из детских домов и всегда ратует за бережное и уважительное отношение к истинной истории", - заявил Александр Бастрыкин, который является поклонником творчества певицы.

Певица поблагодарила главу ведомства за проявленное внимание и высокую оценку ее деятельности и с восхищением отозвалась о таланте Владимира Этуша, отметив его заслуги и многочисленные награды, которые он получил, сражаясь за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Александр Бастрыкин и Мирей Матье обоюдно выразили надежду вновь пообщаться в самое ближайшее время - на очередном международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", участие в котором певица принимает не первый год.