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Miracle baby: С места крушения Airbus в Пакистане спасли младенца

23 мая 2020, 08:55  •  70 • В мире
Издание Mirror со ссылкой на пакистанские СМИ сообщает, что с места крушения лайнера в Карачи спасли младенца. Журналисты окрестили спасённого малыша miracle baby.
Британское издание Mirror сообщает, что в Пакистане на месте крушения пассажирского лайнера обнаружен выживший младенец. В эфире пакистанского ТВ были продемонстрированы кадры спасательной операции.
Журналисты уже окрестили выжившего малыша miracle baby.
По версии СМИ, семья ребёнка, вероятно, проживала в одном из домов, на которые упал самолёт.
Ранее стало известно о том, что в числе пассажиров, летевших этим рейсом, выжил местный банкир.
Напомним, что авиакатастрофа произошла в пятницу недалеко от города Карачи. Пассажирский лайнер Airbus местных авиалиний рухнул на жилые дома.
Сообщается, что на борту разбившегося самолёта находились по меньшей мере 107 человек – 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

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