Miracle baby: С места крушения Airbus в Пакистане спасли младенца

Британское издание Mirror сообщает, что в Пакистане на месте крушения пассажирского лайнера обнаружен выживший младенец. В эфире пакистанского ТВ были продемонстрированы кадры спасательной операции.

Журналисты уже окрестили выжившего малыша miracle baby.

По версии СМИ, семья ребёнка, вероятно, проживала в одном из домов, на которые упал самолёт.

Ранее стало известно о том, что в числе пассажиров, летевших этим рейсом, выжил местный банкир.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в пятницу недалеко от города Карачи. Пассажирский лайнер Airbus местных авиалиний рухнул на жилые дома.

Сообщается, что на борту разбившегося самолёта находились по меньшей мере 107 человек – 99 пассажиров и 8 членов экипажа.