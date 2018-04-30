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Мира не видно: Порошенко начал новую операцию в Донбассе

30 апреля 2018, 21:39  •  147 • Война
Президент Украины Петр Порошенко объявил, что «Антитеррористическая операция» (АТО) в Донбассе завершается. Вместо нее начинается новая «Операция объединенных сил», сокращенно — ООС. 30 апреля Порошенко заявил, что АТО в Донбассе позволила провести «честные» выборы в стране.
В новой операции роль ВСУ значительно возрастет в сравнении с предшествующими фазами вооруженного конфликта в регионе. Во главе ООС стоит генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, назначенный на пост командующего в середине весны.
Порошенко, представляя генерала Наева, заявил о правовых основаниях ООС — по словам украинского президента, Верховная рада приняла по его инициативе закон о реинтеграции Донбасса, который создает возможность для ВСУ «дать отпор вражеской агрессии».
В перспективе, опираясь на закон о реинтеграции, Порошенко планирует «восстановить территориальную целостность Украины», сообщает ФАН.
По словам самого генерал-лейтенанта ВСУ, отличие АТО от ООС заключается в том, что последняя представляет собой именно военную операцию. Наев назвал ополченцев ЛНР и ДНР «боевиками» и заявил, что они «перешли под контроль Вооруженных сил Российской Федерации».
Подписав закон, Петр Порошенко на законодательном уровне признал РФ «страной-агрессором», а также получил возможность вводить на Украине военное положение и использовать вооруженные формирования на неопределенный срок. При этом прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик Киев вести отказывается.
Глава представительства ДНР Руслан Якубов заявил в ответ на действия Порошенко, что Киев хочет решать конфликт в Донбассе силовым путем, сообщает НСН. При этом смена АТО на ООС для региона особой роли не играет — вооруженный конфликт продолжится.
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил в разговоре с RT, что киевский режим пытается с помощью ООС и закона о реинтеграции узаконить «преступления, которые даже в украинском законодательном поле были таковыми». Он также подчеркнул, что формальных и
серьезных изменений новая силовая операция не принесет — обстрелы мирных населенных пунктов подразделениями ВСУ «продолжатся, как и раньше».
В российской Госдуме также отреагировали на начало ООС — первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал действия Киева «предсказуемыми».
По словам Затулина, которые приводит RT, на самом деле «закон о реинтеграции» является законом «о репрессивных мерах, военном положении, о переходе от антитеррористической к военной операции». Также парламентарий отметил, что в руках у Петра Порошенко оказались все рычаги влияния на военно-политическую ситуацию на Украине.
«Это дубинка в руках Порошенко. Можно любые выборы в стране отменить под предлогом того, что возникает угроза суверенитету и национальной безопасности. Это первая ласточка, он начал реализацию этих положений»,
— резюмировал Затулин, подчеркнув, что Порошенко не преминет использовать закон о реинтеграции и ООС в своих интересах.
25 апреля Министерство госбезопасности самопровозглашенной ЛНР заявило, что ВСУ готовит диверсию во время визита президента Украины Петра Порошенко в Донбасс.
По данным ведомства, киевские силовики планируют совершить диверсионный акт на химическом заводе ООО Научно-производственного предприятия «Заря» в городе Рубежное. Как отмечается, ВСУ планирует обвинить в нападении ЛНР, что может стать дополнительным поводом для ввода международной миротворческой миссии в Донбасс.

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