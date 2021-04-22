Мир завис в неопределенности, но Азия ему поможет

Вы верите, что западная цивилизация — вот эта, в ее нынешнем состоянии, может сегодня предложить всем прочим хоть что-то хорошее, хоть какую-то перспективу на ближайшие годы и десятилетия? И если нет, то возникает вопрос, а может ли проложить пути вперед кто-то другой, например Азия.

Для обсуждения таких вопросов существует Боаоский Азиатский Форум (БАФ), проводившийся в Китае в юбилейный 20-й раз и завершившийся вчера. В своем современном виде форум скорее о политике, чем об экономике, хотя первоначально задумывался для поиска путей выхода из "азиатского валютного кризиса" 1997 года. На нем бывают первые лица соседних государств и часто выступает лидер страны — вот и сейчас Си Цзиньпин высказал несколько оптимистичных мыслей о будущем мира.

Но сначала о том, как воспринимают ту самую ситуацию (о путях Азии в будущее) в крупнейшей стране этой части света — Китае. Был проведен опрос не просто среди граждан страны, а исключительно меж молодых китайцев из 129 городов. Оказалось, что 90 процентов таковых считают, что их стране больше не надо "смотреть снизу вверх" на Запад. Причем сопровождающая текст инфографика четко показывает, что число таких оптимистов растет, включая все больше тех, кто готов смотреть на тот же Запад "сверху вниз".

Причин для этой тенденции много. И то, как умело Китай разобрался с пандемией, с учетом того кошмара, который до сих пор творится в Европе или США. И инициатива "Пояс и путь", объединившая в сотрудничестве с Пекином десятки государств. И состоявшаяся в прошлом году победа страны над бедностью, и многое другое.

Все это хорошо — осталось разобраться, идет ли речь только о Китае или об Азии в целом. Не говоря о том, что мы еще с 80-х годов прошлого века знали, что грядет "век Азии", — и вот он пришел, но как насчет нас? Сможет ли Азия возглавить во всех смыслах мировое развитие так, чтобы нам это было приятно? Материальные основания для этого есть. В прошлом году Восточная Азия (а это Китай, Япония, две Кореи и Монголия) вместе прирастили экономику на один процент, в то время как мир в целом упал на 4,3 процента. Но лидерство, да еще и глобальное — это не только экономика.

Давайте посмотрим, что сказал в своем видеообращении к конференции Си Цзиньпин, выбирая из полного текста его речи наиболее интересное именно для внешнего, неазиатского потребителя.

© AFP 2021 / STR Участники пресс-конференции ежегодной конференции Азиатского форума БАФ

Итак, мир в целом пришел в "жидкое состояние" — везде перемены, нестабильность и неясность, дефицит разумного управления, доверия и безопасности. Но вызовы порождают большие надежды — и вопросы о том, куда дальше идти человечеству.

В такой ситуации нужна атмосфера постоянных консультаций, причем на равных. Нельзя, чтобы одна или несколько стран навязывали свои правила другим.

Вместо борьбы за правила Китай предлагает укреплять сотрудничество во всех мыслимых сферах, что понятно и логично. Общий же принцип существования государств и цивилизаций на данном этапе — это уважать и изучать друг друга. Особенно это должно касаться стран, участвующих в проекте "Пояс и путь". В целом, по Си, получается, что пока "отдельные страны" пытаются раздражать Китай примерно теми же способами, которые применяют к России, партнеры по "Поясу и пути" имеют все возможности показывать другим пример по части совместимости каких угодно программ, правил и стандартов — экономических и прочих.

То есть проект этот может стать образцом интеграции, не утюжащей всех участников до полного выравнивания, а интеграции взаимного принятия реальностей. Простая мысль, и этим хороша.

Революционность данной мысли в том, что в прежние эпохи глобализация развивалась путем конкуренции, мирной, но чаще не очень. Не надо считать войны результатом исключительно экономических споров (борьбы за рынки сбыта или за территории, платящие дань). Как минимум с начала эпохи колониальных завоеваний агрессоры всегда подразумевали, что можно и нужно нести другим народам стиль жизни, культуру, законы и много чего другого — не материального, но делающего там жизнь завоевателя максимально похожей на то, как он жил дома. Местные обитатели должны были в идеале принять все эти новшества с общей идеей, что им же от этого будет лучше.

Человечество привыкло к данной идее настолько, что речь шла разве что о разнице между "жесткой" (в основном военной) и "мягкой" силой держав. Но и та и другая делали все то же самое: вели конкуренцию идеалов жизни, подразумевая, что побежденные в этой конкуренции идеалы и привычки (то есть цивилизации) должны уйти — добром или не очень. Останется только один победитель. То, что может быть как-то по другому, что вместо конкуренции возможно сотрудничество равных, — это новая идея. То есть китайскому стилю жизни нет необходимости замещать индийский стиль в самой Индии или где-то еще, а надо просто научиться уважать факт существования множества привычек и традиций самых разных людей.

Здесь нетрудно заметить, что касается этот принцип не обязательно только территорий, обозначенных государственными границами. Терпимость к инаковости может касаться разных групп людей (и просто людей), живущих на куда меньших территориях, в одном городе и на одной улице. А с этим в мире в последнее время не очень хорошо: нетерпимость к иным, в частности, достигла критической точки в США (с их "культурой отмены", то есть попросту травли людей за убеждения). Правда, и раньше было не лучше, но есть ощущение, что именно сегодня всплеск тоталитарности, попытки навязать вообще всем то старые, то новые идеи, обязательные к исполнению, — это не ко времени.