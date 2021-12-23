Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности

До Большой пресс-конференции Владимира Путина остаются считаные часы. В этом году формат отмечает 20-летний юбилей, и накануне "торжества" Россия прописала новые правила игры - и для себя, и для мировой элиты. Так что поменялось?

Первая Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась в 2001 году. Тогда встречались летом, в июле, продлилась беседа чуть больше полутора часов. В своих ответах Владимир Путин подчёркивал, что одним из главных достижений последних лет он считает создание в России "общественного консенсуса", который позволяет развивать экономику. Впрочем, не обошлось и без резких формулировок - об этом мы писали чуть раньше.

С учётом паузы с 2008 по 2012 год Владимир Путин провёл 16 подобных пресс-конференций, и всегда они были своего рода инструментом для подведения итогов года. Но, кажется, никогда обстановка на мировой арене ещё не была накалена до такой степени. Как известно, Россия поставила ультиматум НАТО в связи с неуёмным продвижением на восток и известной попыткой размещения оружия на Украине. Позицию страны накануне Владимир Путин внятно расшифровал в ходе коллегии в Министерстве обороны России:

Что хотят - то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или планируют делать, - это не за тысячи километров от наших границ. Это у порога нашего дома! Они должны понять, что нам больше некуда отступать, - подчеркнул президент. - Ну поставят на Украине это гиперзвуковое оружие, а под его прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе на отдельные регионы России, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для них обстоятельствах. Они, что, думают, мы не видим этих угроз?! Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые угрозы?! В этом же вся проблема: нам просто некуда дальше двигаться!

Сказанное произвело эффект - десятки мировых СМИ приступили к тиражированию, правда, часто в своём духе. Особенно на фоне разоблачения Сергеем Шойгу спецоперации США в Донбассе с применением химического оружия. Сухие пункты ультиматума, ранее представленные Министерством иностранных дел России, заиграли красками. Россия установила новые правила игры и ждёт ответа от альянса, и в первую очередь от США как патрона во главе трёх десятков государств, которые прямо сейчас пытаются убедить мир, что Россия им... угрожает.

В Госдепартаменте США уже высказались о русском ультиматуме, отметив, что ряд наших условий неприемлемы. Но это не тупик, а повод для беседы. Переговоры всё равно следует начать, подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен. После и министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал:

Мы не хотим войны, президент [России Владимир] Путин ещё раз сказал, что нам конфликты не нужны, и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий.

Безусловно, новые правила игры касаются и внутренней повестки.

Какой бы ни была внешнеполитическая обстановка, нам необходимо оправиться от собственных шоков, в том числе связанных с высокой инфляцией и пандемией коронавируса. Рост цен, как неоднократно указывал Царьград, контролировался в течение года лишь в ручном режиме при непосредственном участии Владимира Путина. И к концу 2021-го мы подошли с неочевидными показателями. ЦБ продолжает повышать ключевую ставку, оправдывая решение борьбой с инфляционными процессами, однако такие решения не помогают. В результате одной из самых ожидаемых тем для населения страны стали выплаты, о которых может объявить президент России.

На выплаты надеются пенсионеры в условиях очередной заморозки накопительной части пенсии. Материальную поддержку хотели бы получить и семьи. Более того, на экспертном уровне говорят, что финансовая поддержка поступит - мол, вопрос решённый, осталось лишь определиться с категориями. Безусловно, острым остаётся вопрос жилья для семей - рождение детей в клетушках просто невозможно, и о решении этой проблемы ранее говорил учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, представляя идеи Всемирного Русского Народного Собора.

Наконец, наверняка президент России будет говорить о разделяющих нас инициативах, связанных с введением так называемых QR-кодов. На каникулы Госдума ушла, не приняв один законопроект о кодах и отказавшись от обсуждения другого. О своей позиции касаемо этих ковидных ограничений Владимир Путин ранее уже говорил. А теперь наверняка расширит сказанное.

Все детали Большой пресс-конференции Владимира Путина - в специальном разделе Царьграда, а также в прямой трансляции - как в видео, так и в текстовом формате. Не пропустите! Начало беседы с президентом России - в 12:00 четверга, 23 декабря. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свободное общение с прессой будет организовано "до последнего" - особенно в условиях "ковбойской реальности", когда в ряде стран мира работу журналистов запрещают. Как это случилось, например, в Европе, где RT DE удалили из сетки вещания...