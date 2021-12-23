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Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 00:45 • 64 • Политика
До Большой пресс-конференции Владимира Путина остаются считаные часы. В этом году формат отмечает 20-летний юбилей, и накануне "торжества" Россия прописала новые правила игры - и для себя, и для мировой элиты. Так что поменялось?
Первая Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась в 2001 году. Тогда встречались летом, в июле, продлилась беседа чуть больше полутора часов. В своих ответах Владимир Путин подчёркивал, что одним из главных достижений последних лет он считает создание в России "общественного консенсуса", который позволяет развивать экономику. Впрочем, не обошлось и без резких формулировок - об этом мы писали чуть раньше.
С учётом паузы с 2008 по 2012 год Владимир Путин провёл 16 подобных пресс-конференций, и всегда они были своего рода инструментом для подведения итогов года. Но, кажется, никогда обстановка на мировой арене ещё не была накалена до такой степени. Как известно, Россия поставила ультиматум НАТО в связи с неуёмным продвижением на восток и известной попыткой размещения оружия на Украине. Позицию страны накануне Владимир Путин внятно расшифровал в ходе коллегии в Министерстве обороны России:
Сказанное произвело эффект - десятки мировых СМИ приступили к тиражированию, правда, часто в своём духе. Особенно на фоне разоблачения Сергеем Шойгу спецоперации США в Донбассе с применением химического оружия. Сухие пункты ультиматума, ранее представленные Министерством иностранных дел России, заиграли красками. Россия установила новые правила игры и ждёт ответа от альянса, и в первую очередь от США как патрона во главе трёх десятков государств, которые прямо сейчас пытаются убедить мир, что Россия им... угрожает.
В Госдепартаменте США уже высказались о русском ультиматуме, отметив, что ряд наших условий неприемлемы. Но это не тупик, а повод для беседы. Переговоры всё равно следует начать, подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен. После и министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал:
Безусловно, новые правила игры касаются и внутренней повестки.
Какой бы ни была внешнеполитическая обстановка, нам необходимо оправиться от собственных шоков, в том числе связанных с высокой инфляцией и пандемией коронавируса. Рост цен, как неоднократно указывал Царьград, контролировался в течение года лишь в ручном режиме при непосредственном участии Владимира Путина. И к концу 2021-го мы подошли с неочевидными показателями. ЦБ продолжает повышать ключевую ставку, оправдывая решение борьбой с инфляционными процессами, однако такие решения не помогают. В результате одной из самых ожидаемых тем для населения страны стали выплаты, о которых может объявить президент России.
На выплаты надеются пенсионеры в условиях очередной заморозки накопительной части пенсии. Материальную поддержку хотели бы получить и семьи. Более того, на экспертном уровне говорят, что финансовая поддержка поступит - мол, вопрос решённый, осталось лишь определиться с категориями. Безусловно, острым остаётся вопрос жилья для семей - рождение детей в клетушках просто невозможно, и о решении этой проблемы ранее говорил учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, представляя идеи Всемирного Русского Народного Собора.
Наконец, наверняка президент России будет говорить о разделяющих нас инициативах, связанных с введением так называемых QR-кодов. На каникулы Госдума ушла, не приняв один законопроект о кодах и отказавшись от обсуждения другого. О своей позиции касаемо этих ковидных ограничений Владимир Путин ранее уже говорил. А теперь наверняка расширит сказанное.
Все детали Большой пресс-конференции Владимира Путина - в специальном разделе Царьграда, а также в прямой трансляции - как в видео, так и в текстовом формате. Не пропустите! Начало беседы с президентом России - в 12:00 четверга, 23 декабря. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свободное общение с прессой будет организовано "до последнего" - особенно в условиях "ковбойской реальности", когда в ряде стран мира работу журналистов запрещают. Как это случилось, например, в Европе, где RT DE удалили из сетки вещания...
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