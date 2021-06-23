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Мир замер после инцидента с британским эсминцем в Крыму: "Знак очень нехороший"

23 июня 2021, 21:45  •  116 • Политика
После того как русские военные вынуждены были бомбами отогнать британский эсминец от крымского мыса Фиолент, в мире повисло тревожное ожидание: будет ли обострение? Военный эксперт Юрий Кнутов не исключает самый негативный сценарий. Наглость эсминца, по его мнению, - знак "очень нехороший".
Сегодня стало известно, что русским морякам удалось предотвратить нарушение границ России в Чёрном море. Британский эсминец HMS Defender попытался войти в закрытый район акватории Чёрного моря близ государственной границы России в Крыму накануне, около 19:40.
Экипаж корабля предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но эсминец никак не отреагировал. Нашим военным пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов и даже направить несколько бомб по курсу движения "Дефендера", после чего он наконец покинул запретную зону.
Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что таким образом англичане демонстрируют наглость и силу, а заодно показывают, что не признают Крым русским. Они, подчеркнул эксперт в беседе с Царьградом, демонстрируют такой подход в территориальных водах Украины, но это "знак очень нехороший".
Кнутов уверен, что действия, предпринятые в ответ на провокацию русскими военными, были адекватными и правильными. Специалист напомнил, что это второй подобный случай:
Сегодня начальник Генерального штаба говорил о похожем инциденте, который был в прошлом году, в 22 километрах от Севастополя они проходили. И тогда их просто предупредили. А сегодняшняя провокация уже такая демонстративная, вторжение в наши территориальные воды, поэтому со всеми вытекающими последствиями для них.
После такого инцидента нельзя исключать обострение и ухудшение обстановки, добавил Кнутов. И прежде всего в силу того, что уже в ближайшие дни в акватории Чёрного моря начнутся учения НАТО Sea breeze.
"Во время проведения учений могут быть провокации. Это то, о чём мы всегда предупреждали. Что вот такие действия блока НАТО могут привести к локальному конфликту в определённом районе", - отметил наш собеседник. Он считает возможным сценарий, при котором подобные провокации могут вылиться в реальные боевые действия, которые могут перерасти в военные действия с применением тактического ядерного оружия.
А потом всеобщая глобальная ядерная война. В этом опасность всего этого. Поэтому надо это всё пресекать,
- констатировал военный эксперт.

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