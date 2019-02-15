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Мир в опасности: что ответит Мюнхен? LIVE
15 февраля 2019, 13:39 • 122 • Война
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12:41
Состоится ли встреча в нормандском формате (Россия, Германия, Украина и Франция) пока неизвестно. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин ранее заявлял, что разговоры о подобной возможности не ведутся. В германском дипведомстве заявили, что график главы МИД станет известен сегодня.
12:24
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что контакты российской делегации с представителями США на конференции не запланированы, так как Вашингтон уходит от диалога. Впрочем, Рябков не исключил «спонтанных» встреч с американской делегацией в ходе форума.
12:03
У Сергея Лаврова запланировано сразу несколько важных встреч.
«На полях конференции предполагается проведение целого ряда политических контактов, двусторонних и многосторонних встреч. В частности, прорабатываются двусторонние встречи Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Германии, Южной Кореи, Бельгии, Пакистана, Монголии, Армении, Хорватии, Японии. Отдельно переговоры сейчас прорабатываются с членом политбюро ЦК КПК и госсовета КНР Ян Цзечи, генсеком НАТО. Предстоит контакт со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности», — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
11:45
Сергей Лавров планирует обсудить с остальными участниками конференции методы поддержания стабильности и борьбы с угрозами на Ближнем Востоке, в Евразийском регионе и других частях мира. Также будет затронута и тема сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
11:20
Подробнее об опасениях европейским политиков, которые окажутся в центре нынешней конференции, читайте в материале «Газеты.Ru»:
11:06
В Европейском союзе признают, что мировой порядок продолжает переустраиваться, а это значит, что ЕС необходимо обеспечить безопасность граждан европейских государств. Такие призывы содержатся в докладе берлинского исследовательского центра, опубликованном накануне Мюнхенской конференции по безопасности.
В документе подчеркивается, что ЕС «особенно плохо подготовлен», чтобы бороться с глобальными вызовами со стороны России и Китая, причем особенно в той сфере, которую опубликованный анализ называет «новой эрой соревнования великих держав».
10:51
До 1975 года встречи проходили в отеле «Регина». После его закрытия конференция «переехала» в старинный отель «Байришер хоф». В 1992-2000 годах местом проведения форума был отель «Хилтон парк», с 2000 года — вновь «Байришер хоф».
10:38
США на этом мероприятии будут представлять вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Россию представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
10:25
В этом году председатель конференции Вольфганг Ишингер ожидает рекордное количество глав государств и правительств. В списке среди 500 участников находятся около 40 президентов государств и глав правительств, а также 100 министров.
10:12
До 1990-х годов встречи проводились в рамках немецкого военно-научного общества «Веркунде». А вот с 1992 года Мюнхенская конференция стала вполне самостоятельным мероприятием.
Тогда же к заседаниям подключились делегации европейских стран, не входящих в НАТО, в том числе и России.
10:00
Нынешняя конференция будет юбилейной. Она состоится уже в 55-й раз. Первая такая конференция прошла еще в 1963 году.
Изначально, участниками мероприятия были только страны-члены НАТО, которые в рамках конференции обсуждали взаимодействие внутри альянса и отношения между Западной Европой и США.
09:55
Цель этой конференции — развитие международного сотрудничества в обеспечении мира и поиск путей невоенного урегулирования конфликтов.
09:50
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»
Сегодня, 15 февраля в Мюнхене откроется ежегодная конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области.
Мы будем следить за этим мероприятием в текстовой онлайн-трансляции.
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