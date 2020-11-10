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Мир в Нагорном Карабахе. Что обещали стороны, и какова роль России

10 ноября 2020, 14:15  •  122 • Политика
Царьград публикует главные тезисы соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе и введении российского миротворческого контингента.
В ночь на 10 ноября было подписано соглашение о прекращении огня и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах. Царьград публикует основные тезисы документа, который должен принести мир в регион.
Стороны договорились о полном прекращении огня с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.
Агдамский район и территории в Газахском районе возвращаются Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Также Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать Шушу.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртываются российские миротворцы в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Российские миротворцы развёртываются параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания граждан России - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
Создаётся миротворческий центр по контролю за прекращением огня. В ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российских миротворцев для охраны этого маршрута.
Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем ООН. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Контроль за транспортным сообщением осуществляют пограничники ФСБ России.
Будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

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