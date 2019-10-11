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Мир в Донбассе обеспечит российская армия

11 октября 2019, 19:24  •  394 • Украина
«Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе», - констатировал президент России после сорванного по вине Киева отвода войск от линии соприкосновения. Но если не Зеленский, то кто? Киев обещал Европе закончить войну, и под это обещание на днях собирают «нормандскую четвёрку». Обещал, но не закончил, разведение сил сорвано по вине украинских националистов. Ввод миротворцев – не вариант, Москва на это не пойдёт. Но есть один выход – Зеленский может попросить Россию о помощи. Как Янукович.
Накануне своего побега Янукович, как известно, просил Кремль вмешаться и навести конституционный порядок на Украине, задействовав российскую армию. Москву и Киев связывали (и продолжают связывать) целый ряд договоров, позволяющих оказать такую помощь на законных основаниях. И даже сегодня вооружённые силы Российской Федерации могут быть использованы «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины» - опять же, в соответствии с законом. Достаточно соответствующего обращения.
Говорят, что так и было задумано. Зеленский даст команду отвести войска, военные начнут исполнять приказ, но вмешаются националисты. Для них отвод войск равносилен военному поражению. Даже хуже – это для них как войну проиграть. Стрелять в националистов украинские военные морально готовы (и это подтвердила прозвучавшая команда «К бою!»). Но это – шаг к гражданской войне уже на всей украинской территории, а не только на Донбассе. В Москве это понимают, скорее всего, и в Европе тоже. Что же делать?
А всё очень просто. Первый шаг – констатировать, что официальный Киев не в состоянии обеспечить мир на Донбассе. Что и сделал президент России. Второй шаг – Зеленский должен повторить то, что сделал Янукович, обратиться к России. С просьбой обеспечить разведение сторон – во имя мира, восстановления законности и правопорядка, а главное – ради защиты населения. Говорят, что такая просьба уже документально оформлена, и если отвод войск не состоится до 14 октября, то устанавливать мир на Донбассе начнёт российская армия – в соответствии с обращением президента Украины. Это обращение, к слову, поддержали и стороны нормандского формата, Берлин и Париж.

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