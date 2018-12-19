Мир в Донбассе нужен Москве, но Киев и Вашингтон против: Аналитик о приостановке "нормандских" переговоров

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев рассказал Царьграду, почему "нормандский" формат переговоров зашёл в тупик и был приостановлен. Сегодня, настаивает он, мир в Донбассе нужен только Москве. Но Киев и Вашингтон, преследуя свои цели, действуют против.

Встречи в "нормандском" формате с участием России, Германии, Франции и Украины не проводились более полутора лет, а принятые в ходе переговоров решения не выполняются до сих пор. Однако нельзя говорить о том, что "нормандский" формат себя изжил, — он лишь зашел в тупик, полагает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

В разговоре с Царьградом он напомнил, что Украина не выполнила два ключевых пункта соглашений — об отводе тяжёлых вооружений и о предоставлении особого статуса Донбассу. И сейчас, отмечает эксперт, на линии соприкосновения ежедневно происходят боестолкновения, а ВСУ проводят операции — но не против отрядов самообороны, а против мирных жителей.

Продолжать переговоры, полагает аналитик, имеет смысл только после выполнения уже достигнутых договорённостей. Взаимодействие, указывает он, следует продолжать. Ведь в рамках Минской контактной группы было создано четыре подгруппы — не только по военной безопасности, но и, к примеру, по гуманитарным и экономическим вопросам.

Киеву это не надо

Нынешняя украинская власть, полагает эксперт, не заинтересована в установлении мира в Донбассе. Наоборот, нестабильность накануне выборов 31 марта им крайне необходима.

"Вы знаете, люди будут готовы проголосовать, извините, за чёрта рогатого, лишь бы не было войны. Так устроен наш советский народ. А украинский народ точно такой же, как и российский. Для них самое главное – чтобы не было войны. А вот это постоянное нагнетание обстановки на Украине, придача статуса России страны-агрессора постоянно нервирует народ. Поэтому для Порошенко очень важно, чтобы люди пришли к урнам в день выборов президента и проголосовали", - говорит Гусев, полагая, что второй срок Петра Порошенко — дело практически решенное.

Он полагает, что результаты голосования будут подтасованы, но Киев крайне заинтересован в явке избирателей.

Помимо Киева, указывает собеседник Царьграда, в продолжении войны на Донбассе заинтересованы и в Вашингтоне. "Есть модераторы, которые подталкивают Порошенко к активизации деятельности в отношении Донбасса. Для американцев очень важно, чтобы тлел украинский конфликт. Чем дольше он тлеет – тем дальше Украина отходит от России", - пояснил он.

Как в Ливии и похуже

Постоянный внешнеполитический тренд Соединённых Штатов – стравливать народы между собой. Это происходит в Афганистане, куда вошли американские войска. То же самое происходит в Ливии, которую разбомбили американские самолёты. То же самое происходит в Ираке, где фактически идёт гражданская война, напоминает собеседник Царьграда, отмечает, что существуют десятки подобных примеров.

Теперь, уверен Александр Гусев, США стремятся расширить свои позиции в Иране, в Северной Корее, в Грузии, в Молдавии. То есть для них очень важно, чтобы запылали другие очаги конфронтации.

"Вы знаете, глава Дома Ротшильдов в 1801-м году написал: "Если на улицах Парижа льётся кровь – американцам следует покупать акции". Американское государство построено по этому принципу. Для них очень важно, чтобы было как можно больше конфликтов, где они бы грели руки ", - пояснил он в разговоре с Царьградом.

С этой точки зрения, отмечает он, Вашингтон приветствует попытки Украины "противостоять России в неизвестно каком конфликте". " Мы не воюем. Мы не страна-агрессор. Мы не воюем на Украине, мы не воюем с украинским народом. Это в принципе внутреннее дело украинского государства. Но нынешняя власть украинская, пришедшая на волне государственного переворота, она противонародная. Она геноцидная. Поэтому пока не сменится режим на Украине – ждать фактически нечего", - полагает эксперт.

Не мытьем, так катаньем

Несмотря на все эти соображения, отмечает Гусев, Москве надлежит продолжать контакты "даже с протухшей киевской властью", поскольку разрешить конфликт можно, только если обсуждать проблемы.

"Как угодно - не мытьем, так катаньем. В этом и заключается процесс дипломатического урегулирования конфликта. Не военного, а дипломатического урегулирования конфликта", - поясняет эксперт.

"Если говорить о "нормандском" формате и участии лидеров европейских стран, членов "нормандской четверки", к числу которых относится и Владимир Путин, то понятно стремление России развязать этот гордиев узел. Важно, чтобы на Украине воцарились мир и спокойствие. Это очень важно для России. Потому что Украина – это очень важный элемент вообще постсоветского содружества. Это наши братья. Не только соседи, но и братья, и сестры", - заключил собеседник Царьграда.