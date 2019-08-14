Западные страны продолжают рапортовать о своих потерях, связанных с введением антироссийских санкций. Во вторник наступила очередь немецкой стороны.

По информации депутата от партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера, ежемесячно ФРГ теряет порядка 618 миллионов евро из-за санкций.

«Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет», - приводит слова политика издание «Известия».

Непосредственно в Совете Федерации России считают озвученные Фронмайером цифры корректными. По данным Москвы, ежедневно потери Евросоюза в связи с наложенными на РФ ограничениями колеблются в районе 50-100 миллионов евро.

Несмотря на то что совокупный европейский товарооборот значительно выше по объемам, отдельные сферы деятельности могли сильно пострадать. В 2017 году издание Die Welt оценивало совокупные потери ЕС от санкционной войны в районе 30 миллиардов евро. При этом значительная часть пришлась именно на немецкую экономику - 11,1 миллиарда евро.

Германия - не первая страна, которая жалуется на негативный эффект от санкций. Так, в апреле 2017 года представитель партии «Лига» Серджо Дивина заявил о том, что Рим потерял порядка четырех миллиардов евро. После прихода к власти в 2018 году коалиционного правительства, в которое вошли движения «Лига» и «Пять звезд», итальянское руководство тут же начало призывать Брюссель к пересмотру санкционной политики в отношении России.

«Мы остаемся сторонниками открытости в отношении России… Мы будем способствовать пересмотру системы санкций, начав с тех, которые влияют на российское гражданское общество», - заявил новый председатель правительства Италии Джузеппе Конте.

Сходным образом мыслит и федеральный вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. По оценке местных СМИ, целый ряд предприятий испытывает серьезные трудности из-за падения поставок в РФ. Некоторые бизнесмены уже охарактеризовали ситуацию как «выстрел в колено».

«Было бы предпочтительно, чтобы Евросоюз пересмотрел ситуацию, поскольку санкции в первую очередь навредили австрийской экономике», - подчеркнул политик.

Не осталась в стороне и Польша. За первые три года действия антироссийских санкции польская экономика лишилась трех миллиардов евро. Под ударом оказались местные фермеры, которые даже выходили на митинги, поддерживаемые Польской крестьянской партией (PSL). Однако в Варшаве готовы мириться с потерями, предпочитая сотрудничать с Вашингтоном и Киевом и «душить» Москву.

Непосредственно в начале июня 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что антироссийские санкции всегда будут бить именно по тем государствам, которые их и вводят. При этом подобные ограничения не смогут сдержать развитие РФ. Кроме того, глава государства рассчитывает на то, что в итоге восторжествует здравый смысл.

«Я исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами», - отметил российский лидер.

Напомним, в 2014 году страны Запада отказались признавать итоги референдума по вопросу вхождения Крымского полуострова в состав России. Стремясь «наказать» Москву, Брюссель и Вашингтон объявили о введении антироссийских санкций, которые неоднократно продлевались.

Несмотря на это, Кремль неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма был закрыт раз и навсегда.