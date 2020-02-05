Мир у "опасной черты". Путин откровенно заявил об угрозах, собрав дипломатов Запада и Востока

Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, подчеркнул, что сегодня человечество оказалось у "опасной черты". Количество региональных конфликтов растёт, так же как и опасность терроризма, и мы не можем игнорировать подобное.

К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика, - так звучала цитата Владимира Путина.

Президент России напомнил, что в мае этого года Россия ждёт представителей разных стран мира, чтобы напомнить о важности Победы в Великой Отечественной войне. Победы над фашизмом, которой в 2020 году исполняется 75 лет. Чествование героев войны станет и демонстрацией приверженности идеалам мира, а также свободы и справедливости, добавил президент России.

Отметим, в ходе сегодняшней церемонии вручения верительных грамот принимали участие 23 посла иностранных государств, в том числе Ирана, Австралии, Германии, США, Франции или, например, Швеции.

Напоминать об истине важно и нужно

На фоне последних событий с историческими спорами позиция России в вопросе памяти о героях Великой Отечественной войны крайне важна. Ведь если на прошлой неделе мы горячо обсуждали Польшу и Украину, перевирающих историю, то теперь к этой "команде" присоединилась и Франция.

После встречи с премьер-министром и президентом Польши глава Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны и "сделать виноватым польский народ". Заявление прозвучало во время выступления французского лидера перед польскими студентами.

Речь идёт о подкреплённых документами словах президента России Владимира Путина о поддержке Гитлера со стороны властей Польши. В частности, российский лидер представил письмо польского посла в Германии, который обещал Гитлеру памятник в Варшаве, если нацистский лидер сможет окончательно решить "еврейский вопрос" в Европе.

Я вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ, - сказал Эммануэль Макрон после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким.

При этом президент Франции добавил, что видит попытки искажения истории и со стороны Польши, и со стороны Венгрии. По словам Макрона, это грозит "фрагментацией памяти в пересмотре истории".

Тандем Польши и Украины

В эфире программы "Время покажет" на Первом канале заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев говорил ранее о высказываниях президента Украины Владимира Зеленского, сделанных в Польше. Фактически Зеленский заявил о вине СССР в развязывании Великой Отечественной войны.

Для начала Константин Малофеев напомнил, кем был Зеленский большую часть своей жизни: "Мне кажется, мы очень серьёзно его воспринимаем". Как известно, большую часть времени он делал карьеру как артист.

"Мы имеем дело с комиком. И вообще, всё это опять "Свадьба в Малиновке". А персонаж этот - Попандопуло. Вот смотрите, что происходит. Их не позвали участвовать на Форуме памяти жертв холокоста - это такая мелкая провинциальная обида: нас не позвали выступить в Яд Вашем, где выступали все лидеры мира. Где-то там (в Израиле президент Украины участвовал лишь в части памятных мероприятий, игнорируя главный форум. - Ред.) вращался Зеленский. Дуда вообще не поехал, от обиды. Дальше они говорят: ага, а Освенцим, вышеуказанный Аушвиц, он у нас на территории, а давай им в ответ нашу "свадьбу" и покажем, как мы можем. Вдвоём собрались, собрали местных евреев, перед ними же выступили и меж собой устроили другой банкет, уже без "принца Чарльза", без Америки, без России, без мировых лидеров".

В результате и был сформирован тот самый "взгляд на историю", в котором существуют Украина и Польша, - "ладно, не в освобождении Освенцима, так в войне 20-го года, ничего в этом далекоидущего нет, просто мелкотравчатая провинциальная обида". Безусловно, всё это не смешно. Но мы имеем дело с комедией, подчеркнул Малофеев. Можно ли говорить о некоем альянсе Польши и Украины против России? Едва ли, считает Малофеев.

"Ну какая субъектность Польши и Украины в качестве сдерживающего фактора России? Это сдерживание будет длиться ровно три минуты. Они должны получить геополитическое спонсорство - или Америки, или части европейцев с теми же позициями. Либо они хотят России намекнуть: смотрите, мы ваши главные враги, разговаривайте с нами особенно, цены на газ пониже. Поэтому всё, что происходит, это исключительно для того, чтобы продать шпагу подороже, напомнить о том, что "мы здесь тоже есть", и это "Свадьба в Малиновке", извините, как бы кому не нравилось", - подчеркнул Малофеев.

И, к слову, об исторических фактах. Константин Малофеев добавил:

"Российско-немецкий союз был однажды, в XIX веке, назывался Священный Союз. И на протяжении десятилетий в Европе была тишь, гладь и Божья благодать. И только разрушение этого союза привело к Крымской войне, после чего началось усиление Германии, которое никто не мог сдержать, и две мировые войны".

В деталях о конфликте вокруг высказывания Зеленского, а также развитии событий после мы говорим здесь.