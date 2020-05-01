Мир? Труд! 900: как потолок зарплат отразится на российском хоккее • 53 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Филиппов Логотип Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Совет директоров КХЛ большинством голосов оставил без изменений размер "жесткого" потолка зарплат, который будет действовать в лиге со следующего сезона. Артем Дроздов попытался разобраться, как это финансовое ограничение отразится на отечественном хоккейном клубном хозяйстве. Последний бой? В том, что руководство лиги отстояло размер "жесткого" потолка зарплат, равного 900 млн, вижу только один положительный момент: боссы лиги, несмотря на сильное давление, не стали менять изначальное решение, а президент КХЛ Алексей Морозов сохранил свое реноме. Несмотря на всю сложность ситуации, он продемонстрировал общественности, что слова, сказанные на первой же пресс конференции в новой должности, с делом не разошлись. А ведь после того, как 27 февраля на заочном голосовании совдира еще раз нашло подтверждение решение о введении "жесткого" потолка зарплат, умные люди предупреждали: точку в этой истории ставить рано. И потому продолжение этой эпопеи для многих сенсацией не стало. Больше чем уверен: если бы не сложность нынешней коронавирусной ситуации, размер потолка, под давлением руководителей ведущих клубов и руководства ФХР, все же увеличили бы на 400 миллионов. Но в текущих обстоятельствах такой шаг равносилен харакири. И теперь, вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет, отечественный клубный хоккей будет жить в новых экономических реалиях. Сторонники закручивания гаек вовсю потирают руки: как бы добились своего, поставили на место хоккейных олигархов. Но при этом они не понимают, что еще больше затянули грязью то болото, в котором сами же и находятся. Считать деньги – не самое сложное, чему предстоит научиться менеджерам клубов. Где брать игроков для решения больших задач – вот вопрос, на который в настоящий момент ни у кого нет ответа. Равные возможности? Президент КХЛ, объясняя введение "жесткого" потолка зарплат, сказал, что в первую очередь это делается, чтобы поднять уровень команд. Постойте, но как уже было сказано выше, сделать это можно только за счет большого количества высококлассных хоккеистов. Алексей Морозов не может этого не понимать, ведь сам играл на высочайшем уровне. А мастеровитые игроки тем временем продолжают уезжать за границу. Некоторые товарищи при этом задаются вопросами: "А почему это они уезжают?", "Чего им здесь-то не хватает?", "Совсем уже обнаглели эти хоккеисты! Миллионы получают, а им все мало. Пусть катятся в свою Америку! Если они там кому-то нужны". Вот только делая подобные заявления, отдельные люди не понимают, что, во-первых, просто так туда никого не зовут, а во-вторых, молодые ребята стремятся за океан больше не за деньгами, а для того, чтобы убежать от нашей действительности! От всего того негатива, который творится в нашем обществе в целом и в хоккее в частности. Возникает вполне резонный вопрос: почему парни уезжают за границу? Почему не в клубы Урала, Сибири, Дальнего Востока? Где же анонсированное распределение звезд по России-матушке? Ведь возможности-то у всех теперь равные. Или все таки нет? В большинстве случаев местные власти как выделяли на команду определенную сумму на сезон, так и продолжат выделять. Если вообще продолжат... в нынешних-то условиях. Эта сумма зачастую позволяет клубам и их руководителям исключительно сводить концы с концами, питая при этом призрачную надежду на попадание в плей-офф, да и то больше для отчетности. А вы говорите - звезду пригласить. И что они там с этой звездой будут делать? Платить бешеные деньги и извиняться по нескольку раз в день, что не в силах обеспечить решение серьезных спортивных задач? И еще большой вопрос, кто из игроков согласится на подобное прозябание за деньги. По крайне мере я за 20 лет работы в хоккее не встречал ни одного сильного игрока, который бы из-за больших финансовых средств отказался бы от возможности бороться за кубки и медали. Может быть, такие и есть. Но лично я с ними не знаком. Именно поэтому мастеровитые российские хоккеисты, не получая желанного предложения от клубов, которые способны бороться за Кубок Гагарина и которые в сложившихся условиях связаны по рукам и ногам финансовым лимитом, без тени сомнений отправляются в НХЛ. Пусть даже на меньшие деньги и без каких либо гарантий на светлое будущее. Ни себе, ни людям И вот мы подобрались к самому интересному. Почему клубы, которые никак не отнесешь к числу грандов нашего хоккея, так ратуют за этот пресловутый "жесткий" потолок? И при этом не видно даже попыток пригласить к себе игроков, которые не вписываются в платежную ведомость некогда всемогущих клубов. Где же та самая обещанная уравниловка? Богатых потолком придавили и заметно ослабили, а что же середняки-то не воспользовались ситуацией? Даже видимость борьбы за приглашение того или иного мастеровитого игрока не создали. А все это происходит потому, что в прокат запустили сериал с рабочим названием "Ни себе, ни людям!" - Раз нет у нас возможности по финансам приблизиться к богатеям, давайте тогда сделаем все, чтобы опустить их на наш уровень. А сами мы как кормились от бюджета регионального, так и дальше кормиться будем. Палец о палец не ударим, но конкуренцию получим. При своих средних затратах биться на равных с грандами - такого подарка не увидишь и во сне, а в нашем хоккее подобное происходит наяву. Поэтому даешь потолок зарплат! Разговор о будущем Опять же, кто-то скажет: "А почему нет?" И будет прав. Для победы на таком высоком уровне все средства хороши. Вот только уважаемые руководители средних и совсем не богатых клубов похоже не понимают, что при таком раскладе они рубят сук, на котором сидят. До недавнего времени у нас как было организовано дело. Большие клубы приглашали классных игроков. И не важно, русские это хоккеисты или иностранцы. Платили им очень хорошие деньги, а на внутренний рынок посматривали с высока. Нет, конечно, суперталантливых все равно забирали из регионов, но так было всегда. Сейчас же разговор не о прошлом, а о будущем. В условиях "жесткого" потолка зарплат клубы лишены возможности предлагать хорошие оклады пришлым игрокам. Но никто не запрещал и не запретит грандам платить любые деньги за выкуп прав на того или иного хоккеиста внутри страны. Улавливаете суть? Свободных денег из-за ограниченного фонда зарплат много, так давайте вкладываться в таланты! Что-то подсказывает мне, что такая практика теперь будет поставлена на поток. Существует большая вероятность того, что, несмотря на риски, связанные с переходом молодых игроков во взрослый хоккей, какие-то клубы попытаются собрать под своими знаменами целую россыпь перспективных ребят. По зарплатам договорятся, тем более что гонорары игроков до 21 года не будут учитываться под потолком, а вот дальше – как у Чарльза Дарвина: выживут сильнейшие. Те, кто не оправдают доверие, будут отправлены восвояси или перепроданы обратно в регионы. Свои кумиры Некоторые довольные решением лиги уже поспешили поставить всем нам в пример организацию хоккейного хозяйства в Швеции, Финляндиии и других европейских государствах: у нас, как и у них, будут больше доверять молодым, есть надежда, что именно за счет такой практики через некоторое время в России появится целое поколение классных хоккеистов. Лекарство от COVID: человечность или $? Друзья, побойтесь бога! Все эти страны уже давно являются ресурсным придатком НХЛ, и этого даже не скрывают. Там выгодно вырастить и продать молодого хоккеиста за гарантированные 250 тысяч. Подчеркиваю, именно молодого, чтобы потом расставание с мастером за копейки не было таким обидным. У нас же - наоборот, забирают самых сильных и бесплатно. Но это пока. А вот что будет дальше, зависит от нас самих. В очередной раз приходится констатировать, что удержать в России способного игрока можно только за счет интересного предложения по зарплате. В противном случае существует высокая вероятность, что даже разговора не получится. Ну и конечно надо что-то делать и помимо того, чтобы вводить искусственные финансовые ограничения. Любят руководители нашего хоккея кивать на НХЛ. Да, у них там тоже есть потолок зарплат, но при этом классных исполнителей становится все больше. Как же они там все под этим потолком умещаются?! У нас же и без ограничения трат на зарплаты классных исполнителей катастрофически не хватает. А в предстоящем сезоне их будет еще меньше. И не надо сейчас говорить о том, как все было здорово во времена Советского Союза. Тогда в Высшей лиге в разные годы играло от 10 до 16 команд. Вы только представьте: на 250 миллионов человек – всего полтора десятка коллективов в классе сильнейших! Вот отсюда и ответ на вопрос, почему в то время было так много игроков высочайшего уровня. Плюс не будем забывать о системе подготовки. Массовости вида спорта. Великолепной работе спортшкол. Вот о чем всем нам надо думать в первую очередь! Но для того, чтобы была эта самая массовость, молодому поколению требуются примеры для подражания. Ветераны прошлого - это прекрасно. Мы их помним, любим и ценим. Но у нынешнего поколения мальчишек и девчонок должны быть свои кумиры и герои. Некоторые из них уже отправились в НХЛ. Таковы реалии. Жизнь по средствам Разные в нашем клубном хоккее бывали времена. Прошу прощения у армейских болельщиков, что в качестве примера хочу вспомнить историю их любимого клуба. Прекрасно помню моменты, когда у ЦСКА фактически вообще не было денег, и все при этом говорили, что это ужасно. Мол, как же так, великий клуб, краса и гордость советского хоккея влачит жалкое существование. Последние семь лет с финансами у ЦСКА полный порядок. Но это тоже никого кроме самих армейцев и их поклонников не устраивает. Известно, что истина существует где-то посередине. Теперь я понимаю, что хорошо всем - естественно, помимо самих армейцев - тогда, когда у ЦСКА есть деньги, но потратить он их не может. Почему в российском хоккее для того, чтобы кого-то с кем то уравнять, руководствуются не идеальным критерием? Это нонсенс, когда в качестве идеала берется усредненный вариант! Предлагаю провести одну параллель с футболом и на секунду представить, как руководство английской премьер лиги в угоду условному "Уотфорду" может регламентом запретить условному "Сити" и еще некоторым богатым клубам тратить деньги на зарплату суперзвезд! А что вы смеетесь? Ведь не честно получается, когда у клуба Гвардиолы денег вагон, а у "шершней" – кот наплакал. Надо же как-то помочь слабому. Повысить конкуренцию. И помогают! Клубам, поднявшимся в премьер лигу из Чемпионшипа, дают субсидию, которая позволяет новичкам усилить состав. Но там никому и в голову не придет помогать нуждающимся за счет богатых! Как говорится, каждый живет по средствам. Выполнить поручение Империя оплакивает свою исключительность На этот раз я принимаю ваши возмущения. Все правильно, в Англии клубы частные, а у нас в хоккее они в своем большинстве существуют на деньги из региональных бюджетов и госкорпораций. Как отметил президент КХЛ, принятие жесткого потолка зарплат является выполнением поручения президента о сокращении доли госфинансирования профессионального спорта. Казалось бы - не придерешься. Во всем мире спорт высших достижений живет за счет частного капитала. Но в нашей стране все через одно место. А самое интересное в том, что урезав долю госфинансирования, никто даже не удосужился подумать о том, откуда же брать недостающие средства! Получается, что поручение выполнили, а на что при этом клубам жить дальше никого не волнует. В наших реалиях альтернативы, по большому счету, никакой, за исключением спонсорской поддержки. Но людей, готовых заниматься подобной деятельностью, в России, за редким исключением, днем с огнем не сыщешь. Понятно, что когда профессиональный спорт существует за счет денег госкорпораций, это неправильно. А если посмотреть на ситуацию с другой стороны? Ну вот, к примеру, не пойдут эти деньги на хоккей. Они что, окажутся у нас в карманах? Или мы получим в свое распоряжение какие-то другие блага? Вряд ли мы вообще когда-нибудь задумаемся о том, куда эти деньги уходят. Так пусть тогда лучше хоккей будет нормальный! Чтобы сильные игроки глаз радовали. Трибуны заполнялись. Рейтинги всевозможных трансляций росли. В общем, чтобы было на что и самое главное - на кого посмотреть! Правда, порой складывается впечатление, что теперь об этом остается только мечтать. Дай-то бог, чтобы я ошибался. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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