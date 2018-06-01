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«Мир таит в себе много неизвестного»: о чём говорил Путин на встрече с силовиками в Кремле

01 июня 2018, 00:54  •  58 • В России
В ходе церемонии представления высших офицеров и прокуроров президенту РФ Владимир Путин обозначил задачи, которые стоят перед органами госбезопасности и силовыми структурами. Российский лидер отметил важность продолжения военного строительства и последовательной борьбы с терроризмом и экстремизмом. Путин также подчеркнул значимую роль прокуратуры в обеспечении верховенства закона и обратил внимание нового главы МЧС на необходимость усиления контроля над объектами массового пребывания людей. Как глава государства скорректировал работу ряда ведомств в преддверии стартующего через две недели чемпионата мира по футболу — в материале RT.
 
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Российский лидер призвал органы госбезопасности наращивать усилия по борьбе с экстремизмом и уделять особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек. Такое заявление глава государства сделал в четверг, 31 мая, в ходе торжественной церемонии назначения на высшие командные должности и присвоения очередных воинских званий и классных чинов офицерам и прокурорам.

«Большой комплекс задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего в сфере противодействия терроризму. Статистика показывает, что количество преступлений террористической направленности в последние годы сокращается. Вместе с тем надо наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом», — заявил президент Путин на церемонии в Георгиевском зале Кремля.

«Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, он рассчитывает на эффективность работы сотрудников ФСБ и по другим направлениям, включая контрразведку, защиту государственных границ и борьбу с коррупцией.

Российский лидер добавил, что в условиях сложной международной обстановки повышенные требования предъявляются к Службе внешней разведки, и выразил уверенность в том, что её сотрудники продолжат работать с полной отдачей на всех порученных им участках.

Президент отметил, что свои задачи на должном уровне решает и Федеральная служба охраны: «Уверен, что значительные оперативные и технические возможности ФСО позволят вам, как и прежде, действовать столь же надёжно и столь же эффективно».

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По словам Путина, необходимо также продолжать военное строительство, приоритеты которого предметно обсуждались на недавних совещаниях с военными и представителями оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

«Речь идёт об укреплении ядерной триады, совершенствовании системы вооружения Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, в целом о сбалансированном развитии всех видов и родов войск», — отметил президент.

Он высоко оценил уровень подготовки и оснащения Вооружённых сил РФ, которые являются гарантами глобального баланса и мира на Земле.

«Высочайшая боеспособность наших Вооружённых сил, их современное оснащение и, главное, мужество, доблесть российских солдат и офицеров — это залог надёжной защиты суверенитета и независимости России, обеспечения её национальных интересов и безопасности, гарантия глобального баланса и мира на планете», — подчеркнул Путин.

  • © Kremlin.ru

«Эффективно действовать в любой обстановке»

Президент напомнил, что в 2018 году исполняется 300 лет российской полиции, и подчеркнул: «Развитие России как правового и демократического государства должно подкрепляться успехами в борьбе с преступностью, защитой прав и свобод граждан. Это прямая обязанность органов внутренних дел».

Глава государства отметил важность повышения раскрываемости преступлений, роста эффективности работы по охране общественного порядка, ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков, нарушениями правил дорожного движения и контроля над миграционными потоками.

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«Особая ответственность — у Федеральной службы войск национальной гвардии. Хорошо подготовленные, мобильные и технически оснащённые части и подразделения Росгвардии должны эффективно действовать в любой обстановке и ситуации, в том числе надёжно гарантировать безопасность в местах массового пребывания людей», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил важность постоянного контроля со стороны прокуратуры в сфере соблюдения прав и интересов бизнеса, а также своевременности социальных выплат.

«Важную роль в обеспечении верховенства закона, прав и свобод граждан играют органы прокуратуры. Один из ваших безусловных приоритетов — соблюдение законности в трудовой и социальной сферах. Важно незамедлительно реагировать на факты несвоевременных выплат заработных плат, пенсий, детских пособий. Также следует постоянно держать на контроле вопросы, связанные с соблюдением законных прав и интересов предпринимателей», — заявил президент.

Он также отметил, что рассчитывает на повышение качества работы сотрудников Следственного комитета исходя из ориентиров на эффективное расследование и раскрытие преступлений, строгое соблюдение конституционных прав граждан и процессуальных норм.

Президент подчеркнул важность усиления контроля за объектами массового пребывания людей со стороны МЧС и нового главы ведомства Евгения Зиничева.

«Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, — обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей. Повышенное внимание следует уделять обеспечению пожарной безопасности в общественных местах», — отметил Путин.

«Прошу строго наказывать за недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям», — заявил президент.

От Федеральной службы исполнения наказаний глава государства потребовал обеспечить функционирование пенитенциарной системы в соответствии с международными стандартами.

«Среди ключевых направлений работы ФСИН — создание условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в соответствии с законодательством и международными стандартами. Строгое выполнение этих норм имеет в том числе и важное профилактическое значение, помогает людям вырваться из криминального круга и встать на путь исправления», — подчеркнул Путин.

«Обеспечить развитие страны»

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Российский лидер также отметил, что важно не сбавлять набранных темпов развития, невзирая на стоящие перед страной вызовы и угрозы современного мира.

«Мы с вами хорошо знаем, что мир, в котором мы живём, многообразен, сложен и таит в себе много неизвестного. Достаточное количество угроз, но трудно припомнить время, когда было иначе. Перед вами и вашими коллегами очень сложные задачи, но у всех у нас позитивная повестка дня. Самое главное —  обеспечить развитие страны, не сбить с темпа то, что мы наметили и, безусловно, будем делать по развитию экономики, социальной сферы, по проведению крупных мероприятий», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что успешное проведение чемпионата мира по футболу в России во многом зависит от того, насколько слаженно будут работать силовые ведомства — Минобороны, МВД, спецслужбы.

По словам Путина, важно наладить хорошие контакты с коллегами как внутри страны, так и за рубежом. «Нужно сделать всё, чтобы это было действительно праздником и для нашей страны, и для всего мира», — заявил российский лидер.

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«Задачи, которые стоят перед вами, сложны, многообразны, но у меня нет сомнений в том, что все они будут решаться на самом высоком уровне — так, как это было до сих пор, и так, как вы умеете это делать», — подытожил президент.

Также в четверг прошло оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, где обсуждались вопросы внутрироссийской повестки дня, в частности подготовка к ЧМ-2018 по футболу.

«Состоялось обсуждение текущих вопросов внутрироссийской социально-экономической повестки дня​​​. Обсуждались также вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Также Путин информировал членов Совбеза о своих контактах на полях ПМЭФ, в частности о состоявшихся переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спикеры обеих плат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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