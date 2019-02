«Мир сегодня идёт вразнос»: какие вопросы будут обсуждаться на конференции по безопасности в Мюнхене

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в этом году рекордная по числу участников, начинает свою работу 15 февраля. Одной из ключевых тем повестки дня заявлено глобальное «соперничество великих держав» — РФ, США и Китая. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который на полях саммита обсудит будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

15 февраля в столице Баварии Мюнхене стартует очередная ежегодная конференция по безопасности. Представительный международный форум, на котором, как сообщают организаторы, в этом году ожидается рекордное число участников — 500 гостей, из которых 35 лидеров стран и правительств, а также 80 министров, — как всегда, пройдёт в мюнхенском отеле «Баварский двор». Завершится мероприятие 17 февраля. Традиционно конференция в Германии не носит официального статуса, но возглавляет её известный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. По его словам, нынешний форум станет «важнейшим и крупнейшим» за свою более чем полувековую историю.

Как сообщает официальный сайт организаторов Мюнхенской конференции по безопасности, в этом году её посетит представительная американская делегация во главе с вице-президентом Майклом Пенсом и и. о. министра обороны Патриком Шанаханом.

На конференции в Мюнхене ожидается выступление канцлера Германии Ангелы Меркель. Среди других государственных лидеров, намеревающихся посетить баварскую столицу 15—17 февраля, можно отметить президента Украины Петра Порошенко, лидера председательствующей сейчас в ЕС Румынии Клауса Йоханниса, египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, президента Руанды Поля Кагаме, премьер-министра Бангладеш Шейха Хасина Вазед и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани.

Французский президент Эммануэль Макрон, который, как ранее предполагалось, должен был приехать в Мюнхен, в баварской столице не появится. Немецкие СМИ поначалу сочли это признаком охлаждения отношений между Берлином и Парижем, но, по словам Вольфганга Ишингера, решение Макрона обусловлено желанием сосредоточиться на решении внутриполитических вопросов.

Российскую делегацию на Мюнхенской конференции возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В его программе, помимо выступления на форуме, обширный график встреч: с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, членом политбюро ЦК КПК и госсовета КНР Ян Цзечи, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и главой МИД Японии Таро Коно. Также ожидаются переговоры Лаврова с коллегами из Армении, Бельгии, Монголии, Пакистана, Хорватии и Южной Кореи.

Глобальный триумвират

Как отмечают организаторы форума, в 2019 году главными темами, которые планируется обсудить в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, станут укрепление Евросоюза, трансатлантическое сотрудничество, а также возможные последствия возвращения эпохи соперничества великих держав. Кроме того, ожидается, что участники международного форума обсудят будущее систем контроля над вооружениями, сотрудничество держав в сфере оборонной политики, вопросы, связанные с международной торговлей, а также воздействие изменения климата и технологических инноваций на международную безопасность.

Традиционно накануне конференции в Мюнхене его организаторы готовят и публикуют доклад о состоянии международной безопасности, где отмечают главные, с их точки зрения, тенденции глобального развития и угрозы миру. В этом году документ, озаглавленный «Большой пазл: кто подберёт части?» («The Great Puzzle: Who will Pick Up the Pieces?»), как и прошлогодний доклад, содержит в себе информацию о кризисе либерального миропорядка. Однако на сей раз особое внимание уделяется противостоянию трёх великих держав: России, Китая и США.

Свитолина стала первой полуфиналисткой престижного турнира в Дохе «С учётом текущего состояния международных отношений сама собой напрашивается мысль, что в мире не просто происходит серия кризисов разного масштаба, но существует более фундаментальная проблема. Похоже, мы становимся свидетелями перестановки основных элементов международного порядка. Начинается новая эра соперничества великих держав — Соединённых Штатов, Китая и России, сопровождающаяся определённым вакуумом лидерства в том, что принято называть либеральным международным порядком», — цитирует официальный сайт конференции высказывание Вольфганга Ишингера по этому поводу.

При этом влияние США в мире неуклонно снижается, свидетельствуют эксперты. В качестве доказательства организаторы конференции приводят социологическое исследование, проведённое по их заказу американским Pew Research Center. Согласно результатам опросов, большая часть респондентов в странах — союзниках США (Японии, Канаде, Германии и Франции) рассматривают американскую силу и американское влияние на их государства больше в качестве угрозы, нежели попытки повлиять на их политику со стороны России или Китая. А реалистичность попыток этих стран «компенсировать отсутствие стабильного лидерства США», как считают составители доклада, находится под вопросом из-за низкого военного потенциала самих этих государств.

Вольфганг Ишингер

Reuters

© Annegret Hilse

Среди международных конфликтов, за которыми эксперты Мюнхенской конференции вслед за аналитиками международной НПО International Crisis Group предлагают следить в 2019 году, значатся Йемен, Афганистан, противостояние США и Китая, взаимодействие в рамках «квадрата» Саудовская Аравия, США, Израиль и Иран (включая риск «случайного столкновения» в Сирии, Йемене и Персидском заливе), собственно сирийская война, а также обстановка в Нигерии, Южном Судане, Камеруне, Венесуэле и на Украине.

Украина как часть спектакля

Эксперты Мюнхенской конференции по безопасности предсказывают в 2019 году продолжение разногласий между Россией и Западом из-за Украины. По их словам, вступление в НАТО и ЕС для Киева, как и прочих стран бывшего СССР, представляется маловероятной перспективой. Европейские аналитики не ожидают никакого прогресса в деле мирного решения конфликта на востоке Украины до украинских президентских выборов.

Весьма скептично относятся организаторы конференции и к возможности проведения в Мюнхене саммита в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Франции и Германии. Главная проблема здесь — тоже выборы.

«Я знаю, что на Украине началась предвыборная кампания и что в такое время в решении таких сложных вопросов трудно серьёзно продвигаться вперёд», — отметил Интерфаксу Вольфганг Ишингер.

В свою очередь, замглавы МИД России Григорий Карасин отметил, что при нежелании Киева выполнять Минские соглашения «проведение новых саммитов в нормандском формате превращается в формальность».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представит на Мюнхенской конференции по безопасности доказательства вмешательства России в украинский избирательный процесс.

«Это предвыборная показуха для внешнего потребления, — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов. — Он должен продемонстрировать своим американским покровителям, что страна, которая якобы представляет угрозу демократии по всему миру, вмешивается в выборы и на Украине. А он единственный, кто жёстко противостоит России. Выступление Порошенко необходимо и Вашингтону. Не важно, насколько реальны доказательства украинского президента, он — часть спектакля, который формирует антироссийский консенсус среди американских элит и части стран блока НАТО».

По словам эксперта, скорее всего, представители США используют выступление украинского президента на Мюнхенской конференции, чтобы выдвинуть очередные обвинения против Москвы или оправдать новые санкционные меры.

«Выступление Порошенко — это обязательная часть программы, которая нужна для того, чтобы потом сослаться на эти «доказательства» в других документах», — подчёркивает Асафов.

Однако, как отмечают сами организаторы конференции, жители многих европейских стран не поддерживают новые попытки давления на Россию из-за Украины.

Выступление Петра Порошенко перед полупустым залом на Мюнхенской конференции в 2018 году

Facebook

Так, в их докладе впервые фигурируют результаты социологического исследования немецкого фонда Фридриха Эберта по поводу отношения жителей европейских стран к возможному расширению санкций против России из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство немцев (75%) и относительное большинство французов (43% против 33%, поддерживающих санкции) выступает против новых ограничительных мер в отношении РФ. Даже в Латвии 59% опрошенных не поддержали усиление санкционного давления на Москву. Зато на самой Украине и в Польше сторонники новых санкций преобладают.

Привет, оружие!

Именно так (Hello to Arms) озаглавлен раздел доклада организаторов Мюнхенской конференции по безопасности, посвящённый будущему существующих систем контроля над вооружениями. Эксперты отмечают, что старые методы сдерживания гонки вооружений в глобальном масштабе уже не работают по двум причинам. С одной стороны, мир становится всё более сложным, многополярным, а прежние базовые соглашения, значительная часть которых представляет собой американо-советские или американо-российские договоры (ДРСМД, СНВ), этой картине мира якобы уже не соответствуют. С другой стороны, развиваются новые системы вооружений, которые прежние договоры не учитывали. Подчёркивается, что Россия лидирует в сфере разработки гиперзвукового оружия, а Китай становится ведущим мировым экспортёром боевых беспилотников.

Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на выборах «Очевидно, что основной темой дискуссий станет возможная эскалация напряжённости между Западом и Россией, а также обсуждение выхода США из ДРСМД. Обсудят и будущее договора СНВ-III», — поделился с RT своими ожиданиями от дискуссий на Мюнхенской конференции ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, опасения экспертов, готовивших доклад Мюнхенской конференции по безопасности, отражают страхи европейских держав стать заложниками российско-американских противоречий. К примеру, возможное появление в Европе американских ракет средней дальности превратит страны, где они будут размещены, в цели для аналогичных российских систем.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности

РИА Новости

© Эдуард Песов

Помимо экспертных дискуссий по поводу будущего контроля над вооружениями, на полях Мюнхенской конференции по безопасности ожидается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генсека НАТО Йенса Столтенберга, на которой будет обсуждаться ситуация вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Первыми о желании провести такую встречу сообщили в руководстве НАТО. Эксперты отмечают важность диалога России с альянсом, но подчёркивают, что решить проблему с приостановкой действия ДРСМД можно только в переговорах с Вашингтоном. Однако разговор с американскими коллегами в графике Лаврова не запланирован.

«Россия открыта для диалога, — отмечает Константин Блохин. — Но результатов от встречи со Столтенбергом ждать не приходится. В НАТО главную скрипку играет не он, а американцы».

В целом опрошенные RT эксперты считают, что ни сам формат Мюнхенской конференции — на нём не подписывают коммюнике и соглашений, — ни текущая международная ситуация не располагают к принятию прорывных решений. Западные державы предпочитают не слушать своих оппонентов.

Как отметила в интервью RT политолог, профессор МГИМО Елена Пономарёва, во многом кризисная ситуация в области международной безопасности сейчас — это следствие интервенционистской политики США в недавнем прошлом. Россия в лице президента нашей страны Владимира Путина ещё в 2007 году на заседании Мюнхенской конференции по безопасности предупреждала её участников о негативных последствиях агрессивной политики Вашингтона. Но российские аргументы на Западе не приняли во внимание, что и привело проблемам, на которые теперь сетуют организаторы форума.

«Именно Владимир Путин обозначил явный перекос в мировой системе и старался предостеречь западных коллег от действий, которые могут привести к дальнейшей деструкции мировой политики, но западные коллеги не придали особого значения этому предостережению, — подчёркивает эксперт. — Мы видим, что мир сегодня идёт вразнос. Вряд ли можно изменить эти деструктивные тенденции на Мюнхенской площадке, которая с самого начала создавалась в рамках НАТО, направленного против СССР и России. Мюнхену нужны альтернативы», — подчеркнула эксперт.