Мир разделился: гомосексуалисты, фашисты, бандеровцы — против людей книг и традиций: Ордуханян о голосовании ГА ООН по Крыму

Голосование в Генассамблее ООН по резолюции о "милитаризации Крыма" видимо продемонстрировало, что произошло резкое разделение мира. С одной стороны оказались гомосексуалисты, либерало-фашисты, бандеровцы, а против них пытаются выступать люди книг и традиций, считает американист-политолог Рафаэль Ордуханян. В разговоре с Царьградом он также дал прогноз о будущем Петра Порошенко и указал на провал МИД РФ.