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Мир разделился: гомосексуалисты, фашисты, бандеровцы — против людей книг и традиций: Ордуханян о голосовании ГА ООН по Крыму
18 декабря 2018, 14:54 • 257 • Политика
Голосование в Генассамблее ООН по резолюции о "милитаризации Крыма" видимо продемонстрировало, что произошло резкое разделение мира. С одной стороны оказались гомосексуалисты, либерало-фашисты, бандеровцы, а против них пытаются выступать люди книг и традиций, считает американист-политолог Рафаэль Ордуханян. В разговоре с Царьградом он также дал прогноз о будущем Петра Порошенко и указал на провал МИД РФ.
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