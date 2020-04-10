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Мир распадётся, международное право исчезнет, США будут грабить: Политолог дал прогноз на будущее

10 апреля 2020, 13:35  •  85 • Политика
Политолог Дмитрий Куликов дал прогноз на будущее. По его мнению, мир полностью распадётся на зоны влияния, международное право исчезнет, а США будут грабить, отнимая у других стран ресурсы.
Политолог Дмитрий Куликов представил свой взгляд на будущую политическую и экономическую ситуацию в мире в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России-1".
По его мнению, планета разделится на так называемые автарктные области - это значит, что каждая из таких зон будет существовать автономно и без учёта международного законодательства. К такой обстановке мир склоняют действия США, в том числе на нефтяном рынке, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает нефть как ключевую базу для своей долгосрочной автаркичности. Доллар перестанет считаться мировой валютой, и потому Соединённые Штаты очень беспокоятся о сохранении своих сланцевых ресурсов.
"У меня нет никаких сомнений в том, что они [США] начнут грабить в полный рост, по-настоящему. То, что мы видим с масками и аппаратами ИВЛ, - это цветочки по сравнению с той политикой, которая будет проводиться в части значимых ресурсов", - заявил Куликов.
Единственными зонами, до которых США не смогут добраться, - российская и китайская, уверен политолог. Европа же тем временем станет "ареной открытого и циничного "обезжиривания".
Ранее газета The Wall Street Journal передала, ссылаясь на собственные источники, приближенные к американскому лидеру, что Трамп провёл несколько встреч, на которых велось обсуждение возможного ввода пошлин на импорт в Штаты нефти из Саудовской Аравии и РФ.

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