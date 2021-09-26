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Мир "громогласно молчит". Президент Сербии сообщил главе НАТО об оккупации севера Косова

26 сентября 2021, 17:10  •  123 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич сообщил главе НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что приштинский спецназ оккупировал север Косова и Метохии. При этом мировое сообщество почему-то продолжает не замечать этого и "громогласно молчать".
Об этом Вучич заявил во время телефонного разговора со Столтенбергом. По его словам, войска Приштины находятся на севере Косова уже семь дней, и никто до сих пор не осудил эти действия. При этом стоит сербскому самолёту или вертолёту появиться в небе над территорией Центральной Сербии - все начинают выражать обеспокоенность. Вучич предположил, что, по логике Запада, сербская авиация должна взлетать только с одобрения косовских властей и международного сообщества.
Семь дней продолжается полная оккупация военными машинами севера Косова и Метохии, которую проводит Приштина. И все в международном сообществе "громогласно молчат",
- цитирует политика пресс-служба президента Сербии.
Ранее Столтенберг также провёл телефонные переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и премьер-министром частично признанной Республики Косово Альбином Курти. Он призвал Белград и Приштину "вернуться к диалогу" и "проявить сдержанность". Боррель также призвал обе стороны "разрядить ситуацию" в регионе путём вывода сил.
В минувший понедельник проживающие на севере Косова сербы устроили мирную акцию протеста возле границы с Сербией. Власти Косова в ответ выслали в район полицейский спецназ, бронемашины и снайперов. В небе также были замечены косовские истребители и военные вертолёты.

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