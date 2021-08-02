|
Мир продлился недолго: США выгоняют 24 дипломата России. Посол назвал причину
02 августа 2021, 20:40 • 105 • Политика
США предписали 24 русским дипломатам покинуть страну до 3 сентября. "Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", - сообщает посол России.
США снова взялись за дипломатов России. Вашингтон потребовал от 24 сотрудников русского представительства покинуть страну до 3 сентября. Информация об этом появилась на странице посольства России в Facebook.
Сообщается, что высылка русских дипломатов связана с тем, что у них истекают американские визы. При этом США внезапно ужесточили процедуру выдачи виз, поэтому почти все дипломаты уедут без замены.
- говорится в сообщении посла России Анатолия Антонова.
Напомним, что на встрече в Женеве президент США Джо Байден договорился с главой России Владимиром Путиным о прекращении дипломатической и визовой войны. После саммита лидеров послы обеих стран вернулись к исполнению своих обязанностей.
Однако, похоже, мир продлился недолго. Американские власти снова пытаются использовать выдачу виз в качестве оружия против русских дипломатов.
Подпишитесь на нас
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 июля 2021, 08:20
|
29 июля 2021, 12:10
|
27 июля 2021, 07:00
|
01 августа 2021, 16:15
|
01 августа 2021, 01:35
|
30 июля 2021, 03:45
|
27 июля 2021, 06:05