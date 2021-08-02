Мир продлился недолго: США выгоняют 24 дипломата России. Посол назвал причину

США предписали 24 русским дипломатам покинуть страну до 3 сентября. "Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", - сообщает посол России.

США снова взялись за дипломатов России. Вашингтон потребовал от 24 сотрудников русского представительства покинуть страну до 3 сентября. Информация об этом появилась на странице посольства России в Facebook.

Сообщается, что высылка русских дипломатов связана с тем, что у них истекают американские визы. При этом США внезапно ужесточили процедуру выдачи виз, поэтому почти все дипломаты уедут без замены.

Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года,

- говорится в сообщении посла России Анатолия Антонова.

Напомним, что на встрече в Женеве президент США Джо Байден договорился с главой России Владимиром Путиным о прекращении дипломатической и визовой войны. После саммита лидеров послы обеих стран вернулись к исполнению своих обязанностей.

Однако, похоже, мир продлился недолго. Американские власти снова пытаются использовать выдачу виз в качестве оружия против русских дипломатов.