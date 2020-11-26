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Мир потрясён, Аргентина в трауре: Каким мы запомним Диего Марадону

26 ноября 2020, 18:00  •  98 • В мире
В Аргентине объявлен трёхдневный траур из-за смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Спортсмен скончался на 61-м году жизни.
Президент Аргентины объявил трёхдневный траур в связи с кончиной Марадоны. Матчи футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о футболисте. 60-летний Диего Марадона, как сообщают СМИ, умер от остановки сердца.
Несколько недель назад он перенёс операцию: врачи обнаружили у него субдуральную гематому. Провели операцию и выписали. В среду, по информации СМИ, Марадоне стало плохо в окружении родных - резко упало давление. Прибывшие скорые не смогли его спасти: сердце остановилось.
Несмотря на то что Марадона умер не в глубокой старости, его жизнь полна самых разных ярких событий. Спортсмену пришлось попотеть, чтобы его имя вписалось в историю мирового спорта, отмечают "Дни.ру".
Детство футбольного гения прошло в неблагополучном квартале на окраине Буэнос-Айреса. Примечательно, что вундеркинд в спорте дебютировал в национальной сборной Аргентины раньше, чем в юношеской. Первый матч за первую команду страны с участием Марадоны прошёл в феврале 1977 года.
После сверхуспешной карьеры в 2008-м он возглавил сборную Аргентины. Под руководством Марадоны команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2010.
Кстати, будучи в России в 2017 году, спортсмен признавался, что хотел бы тренировать и наших игроков. "У меня очень много планов, и впереди меня ждёт много работы", - делился он с журналистами.
О России, где легенда был не один раз, он отзывался с теплотой. Кроме того, в интервью он не стеснялся в комплиментах руководству России. Марадона так прямо и говорил: "Путин - феномен. Путин - это человек, который может принести мир многим на этой планете" (цитата по RT).

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