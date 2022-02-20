Мир после "войны": Россия так и не явилась, но победила. США и ЕС — под ударом

Политтехнолог Марат Баширов дал прогноз на развитие "послевоенных" событий на Украине.

20 февраля — последний день Олимпиады в Китае. Все попытки организовать во время Игр военные столкновения Украины и России не удались. Хотя и Байден, и Британия, и все влиятельные западные СМИ только об этом и говорили. Даже посолов увезли из Киева, отменили перелеты из Европы на Украину популярных авиакомпаний. Чем спровоцировав волну паники среди украинцев.

Известный политтехнолог Марат Баширов в своём телеграм-канале Политджойстик/Politjoystic пишет, что хотя обстрелы двух республик усилились и идёт полным ходом эвакуация мирного населения в Россию, но пока наступления ВСУ на Луганск и на Донецк нет:

И есть уверенность, что ни сегодня, ни завтра Россию не втянут в войну с Украиной. Факт есть факт: нет вторжения.

Что же будет дальше? Баширов пишет, что информационная накачка будет продолжаться и новые санкции против России введут, но они не коснутся энергетических проектов, потому что для мировых рынков это самое критическое решение. А если Киев не решит вторгнутся в ЛНР, то может так произойти, что народные республики только расширят свою территорию присутствия.

А Россия так и не явится даже на эту войну. Зато цены на нефть и газ в мире вырастут. И это ударит и по ЕС и США. А бюджет России наполнится за их счет,

— считает Баширов.