Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная / В мире

Мир после пандемии: приговор от социологов перечеркнул "великую перезагрузку"

14 января 2021, 18:05  •  85 • В мире
Пандемия обернётся для мира "великой перезагрузкой", считают многие. Подробно это объясняется в одном сочинении, признанном по итогам 2020-го главной книгой года. Но свежий приговор от социологов перечеркнул всё. Каким будет мир после пандемии, рассказал профессор Йельского университета Николас Кристакис.
Летом 2020 года создатель Давосского форума Клаус Шваб и журналист-левофутуролог Тьери Маллере написали книгу "COVID-19: великая перезагрузка". Но социальный эпидемиолог, профессор Николас Кристакис не согласен, что пандемия заставит человечество стремительно перейти на новый виток развития. Мир после пандемии станет не лучше, а хуже.
Приговор Кристакиса: через пару-тройку лет главным вектором в жизни людей станут сексуальное распутство, безудержные траты и веселье. Это станет "откатом" после ограничений, которые люди вынуждены испытывать из-за коронавируса: сокращение общения, умеренные траты, максимальное снижение рисков.
Кристакис проанализировал, что было с миром после пандемии испанки 1918 года. Тогда начались "ревущие 20-е". Профессор считает, что теперь, век спустя, ситуация повторится.
В своей книге "Стрела Аполлона: глубокое и продолжительное влияние коронавируса на то, как мы живём" социальный эпидемиолог отмечает: пандемия внове для ныне живущих людей, но не для человечества в целом. Рано или поздно она закончится. Впервые у нас есть возможность справиться с заразой быстрее при помощи вакцин, чем если бы она сошла на нет сама собой.
Перед тем, как люди ударятся в разгул и разврат, считает американский учёный, придётся поработать. Некоторое время потребуется, чтобы экономика более-менее восстановилась. Замедление экономики из-за эпидемий - тоже явление не новое. В древности такое уже было, и не раз, рушились целые цивилизации, например, из-за чумы, а ведь тогда власти не закрывали школы и рестораны, не вводили масочный режим и режим самоизоляции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 07:05
"Пей, как казак" или "русские заберут": Чилийские поговорки о жителях России, которые удивляют
14 января 2021, 08:55
"Рекурсия дня и идиотизм": Сдавшая полиции родную мать американка стала попрошайкой. Виноват Трамп
14 января 2021, 01:35
Громкое разоблачение в США: У семей, "одурманенных Трампом", предложили изымать детей
14 января 2021, 12:35
Тауэр в трауре: Умерла "королева Мерлина". Сбудется ли мрачное пророчество?
14 января 2021, 10:45
Внешнеполитическая "команда мечты" Джо Байдена разочаровывает
14 января 2021, 14:25
"Сугробы как в России": Жителей тропической страны впервые накрыли морозы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
08 января 2021, 16:20
Это признание! Американскому флоту приказано действовать агрессивно против русских кораблей
09 января 2021, 15:15
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
08 января 2021, 00:45
Раскрыта "ключевая роль" Порошенко в американском "майдане": "Украина с вами!"
08 января 2021, 18:10
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.