Мир после пандемии: приговор от социологов перечеркнул "великую перезагрузку"

Летом 2020 года создатель Давосского форума Клаус Шваб и журналист-левофутуролог Тьери Маллере написали книгу "COVID-19: великая перезагрузка". Но социальный эпидемиолог, профессор Николас Кристакис не согласен, что пандемия заставит человечество стремительно перейти на новый виток развития. Мир после пандемии станет не лучше, а хуже.

Приговор Кристакиса: через пару-тройку лет главным вектором в жизни людей станут сексуальное распутство, безудержные траты и веселье. Это станет "откатом" после ограничений, которые люди вынуждены испытывать из-за коронавируса: сокращение общения, умеренные траты, максимальное снижение рисков.

Кристакис проанализировал, что было с миром после пандемии испанки 1918 года. Тогда начались "ревущие 20-е". Профессор считает, что теперь, век спустя, ситуация повторится.

В своей книге "Стрела Аполлона: глубокое и продолжительное влияние коронавируса на то, как мы живём" социальный эпидемиолог отмечает: пандемия внове для ныне живущих людей, но не для человечества в целом. Рано или поздно она закончится. Впервые у нас есть возможность справиться с заразой быстрее при помощи вакцин, чем если бы она сошла на нет сама собой.

Перед тем, как люди ударятся в разгул и разврат, считает американский учёный, придётся поработать. Некоторое время потребуется, чтобы экономика более-менее восстановилась. Замедление экономики из-за эпидемий - тоже явление не новое. В древности такое уже было, и не раз, рушились целые цивилизации, например, из-за чумы, а ведь тогда власти не закрывали школы и рестораны, не вводили масочный режим и режим самоизоляции.